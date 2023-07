Riceviamo e pubblichiamo

Geotermia, la Filcams Cgil chiede chiarezza su nuovo ad e tenuta occupazionale CoSviG

«Ad oggi non si intravedono miglioramenti, l’assemblea del personale potrà iniziare concretamente forme protesta più idonee»

[18 Luglio 2023]

I sindacati di categoria dei territori di Grosseto-Siena-Pisa sono in attesa di sapere se nella riunione dello scorso 12 luglio è stato trovato l’accordo per la nomina del nuovo a.d. della realtà CoSviG, e puntualizzano che nonostante il percorso che ha portato all’attivazione del Fis, ad oggi non si intravedono miglioramenti, tanto sul piano della programmazione, quanto sul piano relativo alla liquidità.

Il mancato versamento delle quote da parte dei soci, assieme all’apertura del sostegno al reddito, rende il clima ancora più difficile ed incerto; riteniamo che tutto questo non possa essere scaricato sulla parte più debole, ossia i dipendenti.

Le parti sindacali ricordano che il sostegno al reddito è stato firmato dalle Filcams territoriali, dietro mandato assembleare congiuntamente alle Rsa, con un obiettivo preciso: quello di tenere assieme la tenuta occupazionale ed il rilancio della realtà.

Su queste basi, le scriventi Filcams territoriali si confronteranno con la forza lavoro attraverso la convocazione della terza assemblea del personale, che farà il punto su quanto fatto sino ad oggi.

Risulta evidente che nel caso in cui le risposte in merito ai punti sopra detti, dovessero ritardare, l’assemblea stessa potrà iniziare concretamente le forme protesta più idonee a garantire la difesa di tutti i posti di lavoro oltre che il futuro e lo sviluppo dei territori geotermici.

di Filcams Cgil di Grosseto-Siena-Pisa