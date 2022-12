Si parte da Roccalbegna per il concerto di Natale

Geotermia in musica, al via il progetto “Il grande cuore caldo della Terra”

Una rassegna gratuita lunga un anno per valorizzare i territori geotermici anche attraverso l’ascolto della musica dal vivo, dalla classica al jazz

[21 Dicembre 2022]

È al via il progetto “Il grande cuore caldo della Terra – la musica dal vivo sopra la terra viva”, che attraverso l’ascolto della musica dal vivo (dalla classica al jazz) si propone di valorizzare i territori geotermici che si snodano lungo la rotta del vapore, dal versante senese e grossetano dell’Amiata fino all’alta Val di Cecina, alle Colline metallifere grossetane e pisane e alla Val di Merse senese.

Si parte venerdì 23 dicembre alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Santa Caterina di Roccalbegna (GR), col concerto di Natale organizzato dall’associazione Amici del quartetto con il sostegno di Enel green power, nell’ambito di un progetto che ha però l’ambizione di continuare in tutto il corso del 2023, coinvolgendo i Comuni geotermici delle Province di Grosseto, Siena e Pisa.

Gli spettacoli della rassegna, tutti a ingresso gratuito, ospiteranno musicisti e gruppi musicali italiani e stranieri di chiara fama e faranno dialogare ogni volta le eccellenze musicali e quelle del territorio geotermico: qui il calore della Terra non solo offre energia rinnovabile alle comunità, ma mette a disposizione anche opportunità di turismo sostenibile ed i prodotti enogastronomici della filiera geotermica, che verranno offerti e valorizzati nell’ambito di ciascuno degli appuntamenti musicali proposti, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, le pro-loco e le associazioni culturali coinvolte.

Il concerto del 23 dicembre, proprio a “dare il là” alla rassegna, prevede la partecipazione del Trio Lanzini formato da Giovanni Lanzini (direttore artistico stesso della manifestazione) al clarinetto e dai figli Elisa al violino e Michele al violoncello. Il gruppo musicale, costituito nel 2018, è formato da musicisti docenti presso i Licei Musicali e membri di orchestre e gruppi cameristici di prestigio e conta già al suo attivo numerose e fortunate tournée in Italia e in tutta Europa, dove riscuote regolarmente ampi consensi che gli hanno consentito di dare inizio alla registrazione dell’ultimo Compact Disc “Il Salotto Musicale” di prossima uscita, nonché l’invito della Texas University di Houston e dell’Istituto Italiano di Cultura di New York dove il trio è atteso nel 2023. Nel concerto natalizio di Santa Caterina verranno presentate arie famose e popolari tratte dal repertorio della musica classica, da Mozart alla Traviata di Verdi e alla Carmen di Bizet fino all’operetta La Vedova Allegra di Franz Lehar.