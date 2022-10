Geotermia: dal Consiglio dei ministri via libera agli impianti pilota di Cortolla e Castelnuovo

Interessati i Comuni di Montecatini Val di Cecina e Castelnuovo Val di Cecina

[6 Ottobre 2022]

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ha deliberato l’approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per otto progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica e geotermica), per una potenza complessiva pari a circa 314 MW. A norma dell’articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le deliberazioni adottate sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA).

Tra i progetti autorizzati ci sono il permesso di ricerca finalizzato all’impianto pilota geotermico “Cortolla”, nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI) da 5 MWe e l’impianto pilota geotermico “Castelnuovo”, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) da 5 MWe.