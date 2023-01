Ottenuto un finanziamento da 32 milioni di euro

Fotovoltaico, alle Strillaie nascerà un impianto in grado di dare elettricità a 22mila famiglie

Da Sorgenia il via a un progetto da 30 MW, in grado di evitare l’immissione in atmosfera di 28mila tonnellate di CO2 l’anno

[31 Gennaio 2023]

Alle Strillaie (Grosseto) sta per nascere – su una superficie di 40 ettari, adiacente all’omonima ex discarica – un impianto fotovoltaico da circa 30 MW, tra i più grandi in Regione: si tratta di un investimento targato Sorgenia, che permetterà di produrre ogni anno 58 GWh di elettricità (quanto basta a soddisfare i consumi di 22mila famiglie) ed evitare l’immissione in atmosfera di 28mila t/a.

Dalla società stimano che l’impianto possa iniziare a produrre a inizio 2024, e per allora Sorgenia stipulerà un contratto a lungo termine (Ppa) grazie al quale l’azienda acquisterà, per i prossimi dieci anni, energia verde direttamente dal parco fotovoltaico per rivenderla ai propri clienti finali (l’impianto verrà infatti realizzato dalla controllata “Sorgenia Gemini”).

«Con questo investimento Sorgenia avvia la realizzazione del primo di una serie di grandi progetti di produzione rinnovabile, tutti sviluppati in modo da contribuire sia agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sia al benessere economico dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo», commenta l’ad Gianfilippo Mancini, evidenziando al contempo che la realizzazione dell’impianto ha ottenuto un finanziamento bancario per 32 milioni di euro.

Per arrivare al via libera definitivo all’investimento, è risultata fondamenta la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali, con i quali sono state studiate le condizioni per generare vantaggi economici e sociali per il territorio: interventi di efficienza energetica, sviluppo di impianti a fonte rinnovabile e comunità energetiche presso le strutture di proprietà comunale.