Fotovoltaico: accordo European Energy – Iren per cessione di progetti nel Lazio

La compagnia danese svilupperà impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 39 MW

[26 Settembre 2022]

Nel quadro della partnership siglata a gennaio tra European Energy comunica e Iren è stato sottoscritto un accordo per la cessione delle società veicolo titolari delle autorizzazioni e dei diritti per lo sviluppo di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 39 MW nella regione Lazio (Viterbo).

In base a quanto stabilito dall’accordo – che prevede l’acquisizione del 51% delle società veicolo da parte di Iren tramite operazione di Aumento di Capitale effettuato attraverso la società Iren Green Generation – «European Energy rimarrà comunque socia al 49% delle società veicolo fino a quando gli impianti saranno in esercizio grazie a ulteriori investimenti e curandone in particolare lo sviluppo, la messa in servizio e la connessione alla rete».

La compagnia danese metterà in pratica progettualità, know-how e utilizzo di tecnologie innovative, collaborando come di consueto con professionisti, studi progettuali e aziende del territorio e assicura che « Tutto questo porterà dopo le autorizzazioni già ottenute, alla realizzazione degli impianti, che si prevede entreranno in esercizio a inizio primavera 2023, che, a regime, produrranno energia pulita pari al consumo medio di 10.000 famiglie».

Secondo Alessandro Migliorini, Country Manager Italia di European Energy, «L’accordo è un’ulteriore testimonianza del riconoscimento della qualità progettuale ed esecutiva dei nostri impianti. Continuiamo a portare energia pulita nel mix energetico italiano e siamo lieti di aggiungere un nuovo capitolo alla storia della nostra collaborazione con un operatore di riferimento come Iren».

Knud Erik Andersen, CEO di European Energy ha concluso: «L’Italia rimane un territorio chiave per lo sviluppo globale di European Energy e continueremo a investire portando energia pulita, expertise e lavoro sul territorio italiano velocizzandone il percorso verso il green deal».