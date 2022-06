Festival della partecipazione 2022: flashmob contro gas e nucleare nella tassonomia verde

Le iniziative del Festival promosso da ActionAid, Cittadinanzattiva e Legambiente in collaborazione con Caritas

[24 Giugno 2022]

Si è aperta oggi a Bologna con il Flashmob “No Gas, No Nuke!”, la settima edizione del Festival della Partecipazione promosso da ActionAid, Cittadinanzattiva e Legambiente, in collaborazione con Caritas e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.

Il flashmob è stato indetto da Legambiente in opposizione al progetto del Parlamento Europeo che prossimamente verrà chiamato ad approvare il progetto di Tassonomia Verde in cui gas fossile e nucleare sono inseriti come investimenti sostenibili, equiparandoli alle energie rinnovabili. Una grande operazione di greenwashing dietro cui si nasconde un gravissimo attacco alle vere fonti pulite. Il flashmob si è svolto come un tiro alla fune tra leader politici, aiutati da rappresentanti della lobby del Fossile, e cittadini, contrapponendo rispettivamente il cartello “tassonomia” al cartello “indipendenza energetica”. Una lotta che ha visto simbolicamente al centro il pianeta terra, continuamente vessato.

Ecco gli appuntamenti del Festival della Partecipazione:

Sabato 25/6

10:00 – 11:30 – Sala Tassinari Comunità Energetiche e prosumers, la transizione siamo noi.

Facilitano: Paola Fagioli, Christian Aletti, Emiliano Stazio (Legambiente)

Intervengono: Rappresentante della Comunità energetica dell’isola di Eigg (UK), Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla – Rete CERS; Mariateresa Imparato, Presidente regionale LA Campania (San giovanni a Teduccio); Silvia Piccinini, Consigliera Regionale Emilia Romagna, Sara Capuzzo Coop è nostra*, Ludovico Ottolina Unione degli Studenti, Tiziana Toto (Cittadinanzattiva), Vittorio Cogliati Dezza (Legambiente);

11:30 – 13:00 – Auditorium Enzo Biagi ReAgire alle disuguaglianze: partecipazione e giustizia sociale

Intervengono: Linda Laura Sabbadini, Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica dell’ISTAT, Gaetano Giunta – Fondazione comunità di Messina e membro del Forum Disuguaglianze e Diversità; Giovanni Teneggi: responsabile cooperazione di comunità per Confcooperative e direttore Confcooperative Reggio Emilia; Isabella Borrelli, PR & Digital Strategist per Latte Creative, attivista femminista intersezionale e LGBT; Rubina Pinto, coordinamento nazionale giovani Legambiente; Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione Con il Sud, Katia Scannavini, Vice Segretaria Generale ActionAid

Evento in collaborazione con progetto Heroes.

14:00 – 16:30 – Auditorium Enzo Biagi WORKSHOP – A patti con le politiche. Dalle pratiche alle politiche di comunità – Workshop su invito

Introduce: Roos Saalbrink – Policy Adviser on Economic Justice and Gender-Responsive Public Services – Actionaid International

Partecipano i/le referenti delle seguenti realtà: Trame di Quartiere, Catania; Coop Il Faro, Brindisi Associazione. Patto di Collaborazione di Ussita (MC); CIDIS Onlus; Percorso NOE, Torino, Barriera di Milano; Comune di Napoli; Istituto Comprensivo Sperone – Pertini, Palermo; CIDI – Centro Iniziativa Democratica Insegnanti; MAITE, Bergamo; A di città, Rosarno; Yukers, Ancona; TTT Tierra Techo Trabajo, Agrigento; Comune di Reggio Emilia, Coordinatrice Master URISE Università di Venezia; DAS, Università di Bologna; AICONN, Bologna; Politecnico di Milano; Cantieri Meticci, Bologna; Casa di quartare Pilastro, Bologna; Gianluigi Chiaro, Caritas Bologna, Casa delle Culture di Ancona, Indire, Anci Giovani Caserta, Ass.Amici di Pericle, IUAV, Comune di Reggio Emilia, Università di Milano.

15:00 – 17:00 – Sala Tassinari WORKSHOP sulla Giustizia Climatica

Workshop su modalità di engagement sul tema della giustizia climatica condotto da giovani attivisti, con attenzione a come il tema della giustizia climatica si presenta nei territori nostri più esposti, come le periferie.

Facilitano: Manuela Mariani, Caterina Benvenuto, Silvia Tauro, Martina Palmisano (coordinamento giovani Legambiente).

17:00 – 18:30 – Auditorium Enzo Biagi A patti con le politiche. Dalle pratiche alla politiche di comunità. Tavola rotonda

Intervengono: Chiara Tommasini , Presidente di CSV NET; Luca Gori – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Erika Capasso, Presidente della Fondazione per l’innovazione urbana (FIU) e Delegata Quartieri e Immaginazione civica per Comune di Bologna; Anna Bonaduce, Agenzia per la Coesione Territoriale; Giuseppina Mangione, INDIRE

Modera: Pasquale Bonasora, Labsus

18:00 – 19:30 – Piazza Coperta Umberto Eco ReAgire alle disuguaglianze di salute in un’ottica globale: il potere della partecipazione

Stefano Vella, Medico e accademico, infettivologo, ricercatore esperto in Global Health, Francesca Moccia, Vice Segretaria generale di Cittadinanzattiva,, Arturo Salerni, Presidente CILD-Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili, Antonio Mumolo, Presidente Associazione Avvocato di strada onlus; Corrado Fini, Presidente Associazione Sokos; Maria Cristina Zambon, Area welfare e promozione del benessere della comunità, Ufficio salute e città sana – Comune di Bologna; Francesco Ferri, ActionAid; esperienza micro aree di Trieste e migration advisor Actionaid; Ofelia Altomare, Direttrice Distretto 3, Azienda Sanitaria Trieste

18:30 – 20:00 – Sala Tassinari Non lasciare indietro la voce di nessuno. Soggetti di uno sguardo diverso

Facilita: Massimo Pallottino – Caritas Italiana

Intervengono: Claude Bobay – Sécours Catholique (Caritas Francia), Tiziana Ciampolini – Snodi, Abdullahi Ahmed- Generazione Ponte, Marina Buoncristiano, Caritas Potenza; Aldo Scaiano, Gatti Spiazzati; Silvano Zordan e Lorenzo Ponti, Caritas Reggio Emilia

Conclusioni: Don Marco Pagniello* Direttore Caritas Italiana

*In attesa di conferma

Domenica 26/6

10:00 – 11:30 – Piazza Coperta Umberto Eco Dialogando di sogni e realtà: il peso della partecipazione giovanile nella costruzione della democrazia contemporanea

Intervista registrata a Giovanni Moro, sociologo politico e delle organizzazioni, Responsabile scientifico di Fondaca

Intervengono: Eugenia Liberato, Coordinatore dello Spazio Giovani di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna Walther Orsi, Sociologo e responsabile progetto Buone Pratiche Sociali per una cittadinanza attiva Andrea Boschiero, Responsabile WorkLab, strategie digitali per la ricerca del lavoro e l’inclusione sociale Lucia Ferrero, Sportello Ricerca Lavoro – Cittadinanzattiva Emilia Romagna, Alice Greco, Presidente UILDM Bologna Umberto Lavorata, Dottore di ricerca UniBo, percorsi partecipati di democrazia deliberativa per affrontare le trasformazioni ambientali Micaela De Angeli, Arteterapeuta, arteterapia e inclusione sociale

10:00 – 12:30 – Auditorium Enzo Biagi Dove siamo e dove stiamo andando dopo un anno dall’approvazione del PNRR – Tavola rotonda Osservatorio PNRR

Intervengono: Katia Scannavini, Vice Segretaria Generale di ActionAid; Tiziano Treu (Coordinatore Tavolo permanente per il Partenariato economico, sociale e territoriale); Cons Alberto Tabacchi Dirigente Generale della Segreteria Tecnica della Cabina di Regia del PNRR; Enzo Bianco (Presidente Consiglio Nazionale ANCI); Helen Turek* (OGP European Regional Lead); Karolis Granickas* (Open Contracting Partnership)

*In attesa di conferma

10:30 – 13:30 Workshop TiCandido – Evento su invito

12:00 – 13:30 – Piazza Coperta Obiettivo cittadinanza: è ora di cambiare

Intervengono: Laura Liberto, Coordinatrice nazionale giustizia, Cittadinanzattiva Omar Neffati Viter, Portavoce del Movimento Italiani senza cittadinanza e protagonista della campagna Obiettivo cittadinanza Andrea Oleandri, Chief Operating Officer, CILD – Coalizione italiana libertà e diritti civili Antonio Liguori, Community mobilizer, campaigner – ActionAid Hajar Drissi, attivista di ActionAid Italia e della campagna “Dalla parte giusta della storia” Detjon Begaj e Giacomo Tarsitano, Consiglieri comunali, Comune di Bologna.

Con la partecipazione di associazioni, comitati e gruppi di giovani del territorio

14:00 – 15:30 – Auditorium Enzo Biagi #DATIBENECOMUNE: verso l’equità di genere, generazionale territoriale grazie (anche) ai dati

Intervengono per la società civile: Giulia Sudano, Period ThinkThank; Fabrizio Barca, Forum Disuguaglianze e Diversità; Pasquale Bonasora, Labsus, Stefano Stortone (bipart).

Intervengono per le istituzioni: Elly Schlein (VP Regione Emilia Romagna); Danila Nesci (Sottosegretaria Min. per il Sud)

Modera: Gloria Riva (L’Espresso e info.nodes)

15:30 – 17:00 Piazza coperta Umberto Eco Comunicare l’emergenza, una sfida tra dati, parole e retorica

Intervengono: Riccardo Saporiti – giornalista Wired e il Sole24ore; Titti Postiglione – Vice Capo Dipartimento Protezione Civile; Luca Calzolari – Direttore del Giornale della Protezione Civile; Comunicatore delle emergenze; Roberta Villa* – Comunicatrice e divulgatrice scientifica; Annalisa Camilli – Giornalista; Cristiano Maugeri – Programme Developer ActionAid

Modera: Pina Lalli – Professoressa ordinaria in sociologia dei processi culturali e comunicativi UNIBO

*In attesa di conferma

15:30 – 18:30 – Sala Tassinari Scuola di monitoraggio civico promossa dall’Osservatorio Civico PNRR- Area Metropolitana di Bologna