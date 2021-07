Estra, Francesco Macrì confermato nella giunta esecutiva di Utilitalia

[16 Luglio 2021]

Il presidente di Estra, Francesco Macrì, è stato confermato nella giunta esecutiva di Utilitalia: la Federazione italiana che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas, e che ha appena rinnovato i propri vertici nel corso dell’assemblea generale.

Assemblea nel corso della quale Macrì, nella sua veste di coordinatore del settore energia di Utilitalia, ha ribadito «l’importanza della leadership che la Federazione ha assunto su molte materie, diventando il punto di riferimento per stakeholder, ministeri e autorità di settore come Arera. Il settore sta evolvendo anche grazie ad una maggiore sensibilità sugli effetti dell’uso dell’energia sui cambiamenti climatici. È quindi indispensabile che Utilitalia continui a porre l’attenzione su alcuni temi strategici, primo tra tutti la revisione della normativa in materia di gare per l’affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione gas».

Adesso si tratta di guardare allo scenario futuro del settore energia presidiando non solo la fase di predisposizione delle Direttive europee ma anche l’interlocuzione costante e costruttiva con le Istituzioni nazionali e quindi Parlamento e Governo.

«Siamo in una fase in cui si incrociano, in modo straordinario, criticità e opportunità – conclude Macrì – Da una parte abbiamo il permanere di una grave crisi economica e il non esaurirsi dell’emergenza Covid. Dall’altra abbiamo le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il sistema delle aziende di Utilitalia aveva già messo a punto un programma d’investimenti in grado di qualificare i servizi per i cittadini e di creare nuova occupazione. Elemento questo fondamentale in vista di come si annuncia, dal punto di vista economico e lavorativo, l’autunno. Il Pnrr è uno strumento fondamentale e un’opportunità che la aziende di Utilitalia sono pronte a cogliere per contribuire alla ripresa del Paese».

Sotto questo profilo le aziende associate a Utilitalia hanno già dichiarato la disponibilità a concretizzare nell’ambito del Pnrr investimenti pari a 25 miliardi di euro: 14 mld nel comparto idrico, 7 in quello energetico e 4 sulla gestione rifiuti, in grado di portare significativi impatti sia in termini di Pil (+1,48%) sia occupazionali (285.000 nuovi posti di lavoro).