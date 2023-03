Estra fornirà alle amministrazioni della Basilicata gas per un potenziale di oltre 27 mln di mc

Arriverà dalla multiutility il metano per oltre 37 Comuni e numerosi enti pubblici, dall’aprile di quest’anno fino a settembre 2024

[1 Marzo 2023]

La Regione d’Italia dove si estrae più gas metano è la Basilicata, ma è stata una multiutility con radici in Toscana – il gruppo Estra, tramite la società di vendita Estra energie – ad aggiudicarsi anche la nuova edizione della gara indetta dalla Società energetica lucana per la fornitura di gas alle Pa locali, per un volume di oltre 27 milioni di mc sui 18 mesi di fornitura oggetto della gara.

Estra fornirà infatti gas naturale per i mesi che vanno dal primo aprile 2023 fino a settembre 2024 a enti pubblici come l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, la Regione Basilicata, le amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, Acquedotto Lucano, oltre a 37 Comuni.

Con questa aggiudicazione, Estra consolida la propria presenza nel sud Italia, proseguendo in un trend che l’ha vista vincere – lo scorso dicembre – il lotto predisposto dall’Acquirente unico per lo svolgimento del Servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica: tale lotto coinvolge le Regioni Calabria e Basilicata e i Comuni di Bari e Taranto per 450 gigawattora di energia e prevede la fornitura a circa 170.000 clienti elettrici a Estra Energie.

Inoltre, Estra Energie è anche già fornitore di gas di tutte le pubbliche amministrazioni del Consorzio energia toscana (Cet), per un volume potenziale complessivo di 56 milioni di mc/anno.