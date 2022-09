Entro il 2035, a New York si potranno vendere solo auto elettriche

Lo Stato approva il programma Advanced Clean Cars II, Sierra Club: altri Stati seguano l’esempio

[30 Settembre 2022]

La governatrice democratica dello Stato di New York, Kathy Hochul ha festeggiato la National Drive Electric Week ordinando allo State Department of Environmental Conservation (DEC) di avviare un’azione normativa che porterà a far sì che entro il 2035 tutte le nuove auto, i furgoni e i SUV venduti nello Stato di New York siano a emissioni zero. In una nota dello Stato di New York si legge che «E’ un passo normativo cruciale per ottenere significative riduzioni delle emissioni di gas serra dal settore dei trasporti ed è integrato da investimenti nuovi e in corso, tra cui il progresso delle infrastrutture per i veicoli elettrici, incentivi per veicoli a emissioni zero e garantire che le comunità di New York traggano vantaggio dagli storici investimenti federali sul cambiamento climatico».

La Hochul ha sottolineato che «New York è un leader climatico nazionale e una potenza economica e stiamo usando la nostra forza per contribuire a stimolare l’innovazione e l’implementazione su larga scala di veicoli a emissioni zero. Con sostanziosi investimenti statali e federali, le nostre azioni stanno incentivando i newyorkesi, i governi locali e le imprese a passare ai veicoli elettrici. Stiamo portando avanti la transizione di New York verso i trasporti puliti e l’annuncio odierno andrà a beneficio del nostro clima e della salute delle nostre comunità per le generazioni a venire».

La proposta di bozze di regolamenti statali è un passo cruciale per elettrificare ulteriormente il settore dei trasporti e aiutare New York a soddisfare il suo obiettivo climatico di ridurre i gas serra dell’85% entro il 2050, riducendo anche l’inquinamento atmosferico, in particolare nelle comunità svantaggiate. Il DEC newyorkese sta accelerando questo processo normativo per attuare la legge firmata dalla governatrice Hochul nel 2021 e trasformare questi obiettivi in ​​progressi nella transizione completa verso nuove auto e camion a emissioni zero. L’iniziativa della California che ad agosto ha finalizzato il regolamento Advanced Clean Cars II ha sbloccato la possibilità di New York di adottare lo stesso regolamento che si basa sulle normative esistenti emanate a New York nel 2012. Il regolamento prevede che una percentuale crescente di nuove vendite di veicoli leggeri sia a emissioni zero: il 35% nel 2026, il 68% entro il 2030 e il 100% entro il 2035. Per il 2026 entreranno in vigore nuovi standard sugli inquinanti che resteranno in vigore fino al 2034. Il regolamento offre alle case automobilistiche flessibilità nel soddisfare i requisiti in materia di emissioni e realizzare una transizione di successo verso veicoli più puliti.

Sierra Club ha collaborato con i suoi partner nella coalizione Electrify NY per spingere lo Stato di New York ad adottare rapidamente questo programma entro la fine dell’anno, in modo che New York possa sfruttare i benefici della normativa sul clima e sulla qualità dell’aria il più rapidamente possibile e Jessica Enzmann, senior organizing representative di Sierra Club New York è molto soddisfatta: «Il progresso fatto da New York con il programma Advanced Clean Cars è fondamentale affinché lo Stato rispetti i suoi impegni sul clima e migliori la qualità dell’aria per le comunità. New York ha approvato una delle leggi sul clima più severe del Paese e non possiamo affrontare la crisi climatica senza affrontare uno dei settori più inquinanti: i trasporti. Invitiamo il Department of environmental conservation di New York ad adottare rapidamente questo programma. Continueremo il nostro lavoro con i nostri partner di Electrify NY per rendere il trasporto, dalle auto agli autobus ai camion, pulito, non inquinante, conveniente e affidabile. Altri Stati dovrebbero muoversi rapidamente per unirsi a New York nell’adozione di questo regolamento salvavita, che migliorerà la qualità dell’aria e rallenterà la crisi climatica».