«I prossimi decenni vedranno la più grande trasformazione industriale dei nostri tempi, forse di tutti i tempi»

Energia e clima, la von der Leyen al Wef: Net-Zero Industry Act e Fondo di sovranità europeo

[18 Gennaio 2023]

Nel suo discorso a Davos, di fronte a un World economic forum (Wef) che sembra in crisi di idee e appeal e subissato da critiche, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha prima elogiato il coraggio dell’Ucraina a resistere all’invasione russa e assicurato la continuazione dell’appoggio militare, economico e politico dell’Ue e poi ha citato il confronto con la Russia come esempio dell’unità europea, a partire dall’energia. «Un anno fa – ha detto la von der Leyen – l’Europa aveva una massiccia dipendenza dai combustibili fossili russi accumulata nel corso di decenni. Questo ci ha resi vulnerabili alle contrazioni dell’offerta, agli aumenti dei prezzi e alla manipolazione del mercato da parte di Putin. In meno di un anno l’Europa ha superato questa pericolosa dipendenza. Abbiamo sostituito circa l’80% del gas russo da gasdotti. Abbiamo riempito i nostri depositi e ridotto la domanda di oltre il 20% nel periodo da agosto a novembre. E attraverso uno sforzo collettivo, abbiamo abbassato i prezzi del gas più velocemente di quanto ci si aspettasse. Dal picco di agosto, i prezzi del gas naturale in Europa sono scesi dell’80% questo mese. Questo è al di sotto dei livelli di prima della guerra in Ucraina. L’Europa ha dimostrato ancora una volta la forza della sua volontà collettiva».

Ma la presidente della Commissione Ue ha avvertito che «Non dobbiamo illuderci quanto siano difficili questi periodi di pandemia e di guerra per le famiglie e per le imprese. E dovremo mostrare la stessa determinazione mentre affrontiamo una collisione di crisi. Come afferma il vostro rapporto sui rischi globali, vediamo l’aumento dell’inflazione che rende più costoso il costo della vita e il costo di fare affari. Vediamo l’energia usata come arma. Vediamo minacce di guerre commerciali e il ritorno di una geopolitica conflittuale. Inoltre, il cambiamento climatico ha già un costo enorme e non abbiamo tempo da perdere nella transizione verso un’economia pulita».

La von der Leyen si è mostrata fiduciosa sul futuro: «La trasformazione net-zero sta già causando enormi cambiamenti industriali, economici e geopolitici, di gran lunga i più rapidi e i più pronunciati della nostra vita. Sta cambiando la natura del lavoro e la forma della nostra industria. Ma siamo sull’orlo di qualcosa di molto più grande. Pensate: in meno di tre decenni vogliamo arrivare al net zero. Ma la strada verso il net zero significa sviluppare e utilizzare un’intera gamma di nuove tecnologie pulite in tutta la nostra economia: nei trasporti, negli edifici, nella produzione, nell’energia. I prossimi decenni vedranno la più grande trasformazione industriale dei nostri tempi, forse di tutti i tempi. E coloro che svilupperanno e produrranno la tecnologia che costituirà la base dell’economia di domani avranno il massimo vantaggio competitivo. La portata dell’opportunità è chiara agli occhi di tutti. L’International energy agency stima che il mercato delle tecnologie per l’energia pulita prodotte in serie varrà circa 650 miliardi di dollari all’anno entro il 2030, più del triplo dei livelli odierni. Per superare la concorrenza, dobbiamo continuare a investire per rafforzare la nostra base industriale e rendere l’Europa più favorevole agli investimenti e all’innovazione. Questo è ciò che gli investitori stanno guardando da vicino nei diversi mercati globali per la tecnologia pulita. Qui in Europa, ci siamo mossi per primi con l’European Green Deal per impostare la strada verso la neutralità climatica entro il 2050. Abbiamo trasformato il nostro obiettivo net zero nella legge per fornire la prevedibilità e la trasparenza di cui le aziende hanno bisogno. Abbiamo proseguito con la potenza di investimento di NextGenerationEU, il nostro piano di investimenti da 800 miliardi di euro, il Just Transition Fund e altri strumenti in tutta l’economia. Si tratta di un investimento senza precedenti nella tecnologia pulita in tutti i settori della transizione verde. La tecnologia pulita è ora il settore di investimento in più rapida crescita in Europa, raddoppiando il suo valore solo tra il 2020 e il 2021. E la buona notizia per il pianeta è che ora anche altre grandi economie si stanno rafforzando. I piani di trasformazione verde del Giappone mirano a contribuire a raccogliere fino a 20 trilioni di yen, circa 140 miliardi di euro, attraverso obbligazioni di “transizione verde”. L’India ha presentato il Production Linked Incentive Scheme per migliorare la propria competitività in settori come il solare fotovoltaico e le batterie. Anche il Regno Unito, il Canada e molti altri hanno presentato i loro piani di investimento nella tecnologia pulita. E, naturalmente, abbiamo visto l’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, il loro piano di investimenti in tecnologia pulita da 369 miliardi di dollari. Ciò significa che insieme, l’Ue e gli Usa da soli stanno mettendo a disposizione quasi mille miliardi di euro per accelerare l’economia basata sull’energia pulita. Questo ha il potenziale per promuovere in modo massiccio il percorso verso la neutralità climatica».

Ma la leader della Commissione Ue ha attaccato alcuni elementi della progettazione dell’Inflation Reduction Act Usa che preoccupano per gli incentivi mirati per le aziende: «Questo è il motivo per cui abbiamo lavorato con gli Stati Uniti per trovare soluzioni, ad esempio in modo che anche le aziende dell’Ue e le auto elettriche prodotte nell’Ue possano beneficiare dell’IRA. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di evitare interruzioni nel commercio e negli investimenti transatlantici. Dovremmo lavorare per garantire che i nostri rispettivi programmi di incentivi siano equi e si rafforzino a vicenda. E dovremmo stabilire come possiamo beneficiare congiuntamente di questo massiccio investimento, ad esempio creando economie di scala attraverso l’Atlantico o fissando standard comuni. Al centro della visione comune c’è la nostra convinzione che la concorrenza e il commercio siano la chiave per accelerare la tecnologia pulita e la neutralità climatica. Questo significa che anche noi europei dobbiamo migliorare nel coltivare la nostra industria delle tecnologie pulite. Abbiamo una piccola finestra per investire in tecnologia pulita e innovazione per avere la leadership prima che l’economia dei combustibili fossili diventi obsoleta. Abbiamo un’industria che è sfidata da una pandemia, problemi della catena di approvvigionamento e shock dei prezzi. Assistiamo a tentativi aggressivi di attrarre le nostre capacità industriali in Cina o altrove. Abbiamo un bisogno impellente di effettuare questa transizione net zero senza creare nuove dipendenze. E sappiamo che le future decisioni di investimento verranno prese in base a ciò che facciamo oggi. problemi della catena di approvvigionamento e shock dei prezzi».

La von der Leyn pensa che l’Ue sia pronta ad affrontare le sfide: «Abbiamo un piano, un piano industriale del Green Deal, il nostro piano per rendere l’Europa la patria della tecnologia pulita e dell’innovazione industriale sulla strada del net zero». Il piano industriale Green Deal coprirà 4pilastri chiave: il contesto normativo, il finanziamento, le competenze e il commercio.

»Il primo pilastro riguarda la velocità e l’accesso – ha sottolineato la presidente della Commissione Ue – Dobbiamo creare un ambiente normativo che ci consenta di crescere rapidamente e di creare condizioni favorevoli per i settori cruciali per raggiungere lo zero netto. Ciò include eolico, pompe di calore, solare, idrogeno pulito, stoccaggio e altri, per i quali la domanda è stimolata dai nostri piani NextGenerationEU e REPowerEU. Per contribuire a far sì che ciò accada, presenteremo un nuovo Net-Zero Industry Act. Questo seguirà lo stesso modello del nostro Chips Act. Il nuovo Net-Zero Industry Act identificherà obiettivi chiari per la tecnologia pulita europea entro il 2030. L’obiettivo sarà quello di concentrare gli investimenti su progetti strategici lungo l’intera filiera. Vedremo in particolare come semplificare e velocizzare le autorizzazioni per i nuovi siti di produzione clean-tech. Parallelamente a questo Net-Zero Industry Act, rifletteremo su come rendere i progetti importanti di comune interesse europeo sulla tecnologia pulita più veloci da elaborare, più facili da finanziare e di più facile accesso per le piccole imprese e per tutti gli Stati membri. Il Net-Zero Industry Act andrà di pari passo con il Critical Raw Materials Act. Per le terre rare, che sono vitali per la produzione di tecnologie chiave – come la generazione di energia eolica, lo stoccaggio dell’idrogeno o le batterie –, l’Europa dipende oggi al 98% da un Paese: la Cina. Oppure prendete il litio. Con solo tre Paesi che rappresentano oltre il 90% della produzione di litio, l’intera catena di approvvigionamento è diventata incredibilmente tesa. Questo ha fatto salire i prezzi e sta minacciando la nostra competitività. Quindi, dobbiamo migliorare la raffinazione, la lavorazione e il riciclaggio delle materie prime qui in Europa. E parallelamente, lavoreremo con i nostri partner commerciali per cooperare sull’approvvigionamento, produzione e trasformazione per superare il monopolio esistente. Per fare questo, possiamo creare un club delle materie prime critiche lavorando con partner che la pensano allo stesso modo – dagli Stati Uniti all’Ucraina – per rafforzare collettivamente le catene di approvvigionamento e diversificare lontano dai singoli fornitori. Questo è il primo pilastro: velocità e accesso attraverso il Net-Zero Industry Act.

Il secondo pilastro del piano industriale del Green Deal aumenterà gli investimenti e il finanziamento della produzione di tecnologie pulite: «Per mantenere l’attrattiva dell’industria europea, è necessario essere competitivi con le offerte e gli incentivi attualmente disponibili al di fuori dell’Ue. Per questo proporremo di adeguare temporaneamente le nostre norme sugli aiuti di Stato per velocizzarle e semplificarle. Calcoli più facili, procedure più semplici, approvazioni accelerate. Ad esempio, con semplici modelli di agevolazioni fiscali. E con aiuti mirati per gli impianti di produzione nelle catene del valore strategiche della tecnologia pulita, per contrastare i rischi di delocalizzazione dovuti ai sussidi esteri. Ma sappiamo anche che gli aiuti di Stato saranno solo una soluzione limitata che solo pochi Stati membri potranno utilizzare. Per evitare un effetto di frammentazione sul mercato unico e per sostenere la transizione verso tecnologie pulite in tutta l’Unione, dobbiamo anche aumentare i finanziamenti dell’Ue. Per il medio termine, prepareremo un Fondo di sovranità europeo nell’ambito della revisione intermedia del nostro bilancio entro la fine dell’anno. Ciò fornirà una soluzione strutturale per aumentare le risorse disponibili per la ricerca a monte, l’innovazione e i progetti industriali strategici fondamentali per raggiungere lo zero netto. Ma poiché ciò richiederà del tempo, esamineremo una soluzione ponte per fornire un supporto rapido e mirato dove è più necessario. E per sostenere questo, stiamo attualmente lavorando duramente a una valutazione delle esigenze. esamineremo una soluzione ponte per fornire un supporto rapido e mirato dove è più necessario. E per sostenere questo, stiamo attualmente lavorando duramente a una valutazione delle esigenze. esamineremo una soluzione ponte per fornire un supporto rapido e mirato dove è più necessario. E per sostenere questo, stiamo attualmente lavorando duramente a una valutazione delle esigenze».

Il terzo pilastro sarà lo sviluppo delle competenze necessarie per realizzare la transizione: «La migliore tecnologia è valida solo quanto i lavoratori qualificati che possono installarla e utilizzarla. E con un’enorme crescita delle nuove tecnologie, avremo bisogno di un’enorme crescita delle competenze e dei lavoratori qualificati in questo settore. Questo riguarderà tutto ciò che facciamo, sia in materia di regolamentazione che di finanza, e sarà una priorità per il nostro Anno europeo delle competenze.

Il quarto pilastro faciliterà facilitare il commercio aperto ed equo a vantaggio di tutti: «Affinché la tecnologia pulita fornisca il net zero a livello globale, saranno necessarie catene di approvvigionamento forti e resilienti. Le nostre economie si affideranno sempre più al commercio internazionale man mano che la transizione si accelera per aprire più mercati e accedere agli input necessari per l’industria. Abbiamo bisogno di un’agenda commerciale ambiziosa, anche sfruttando al massimo gli accordi commerciali, ad esempio con il Canada o con il Regno Unito, con i quali stiamo cercando di risolvere le nostre difficoltà. Stiamo lavorando per concludere accordi con Messico, Cile, Nuova Zelanda e Australia; e per compiere progressi con l’India e l’Indonesia. E dobbiamo riavviare una conversazione sull’accordo Mercosur. Perché il commercio internazionale è fondamentale per aiutare la nostra industria a ridurre i costi, creare posti di lavoro e sviluppare nuovi prodotti».

La von der Layn ha però annunciato una risposta decisa verso i Paesi nei quali il commercio non è equo e ha attaccato frontalmente Pechino: «La Cina ha fatto del potenziamento dell’innovazione e della produzione di tecnologie pulite una priorità chiave nel suo piano quinquennale. Domina la produzione globale in settori come i veicoli elettrici oi pannelli solari, essenziali per la transizione. Ma la concorrenza sul net zero deve basarsi su condizioni di parità. La Cina ha incoraggiato apertamente le aziende ad alta intensità energetica in Europa e altrove a delocalizzare tutta o parte della loro produzione. Lo fanno con la promessa di energia a buon mercato, basso costo del lavoro e un ambiente normativo più indulgente. Allo stesso tempo, la Cina sovvenziona pesantemente la sua industria e limita l’accesso al suo mercato per le aziende dell’Ue. Avremo ancora bisogno di lavorare e commerciare con la Cina, soprattutto quando si tratta di questa transizione. Così, dobbiamo concentrarci sulla riduzione del rischio piuttosto che sul disaccoppiamento. Ciò significa utilizzare tutti i nostri strumenti per affrontare le pratiche sleali, compreso il nuovo regolamento sui sussidi esteri. Non esiteremo ad aprire indagini se riteniamo che i nostri approvvigionamenti o altri mercati siano distorti da tali sovvenzioni».

La presidente della Commissione Ue ha concluso: «La storia dell’economia clean-tech è ancora da scrivere. Nel corso degli anni che sono venuto a Davos, ho sentito molte volte che siamo all’apice di un periodo di distruzione creativa di cui ha parlato l’economista Joseph Schumpeter: la sua idea che l’innovazione e la tecnologia sostituiscano il vecchio, abbandonando la vecchia industria e posti di lavoro alle spalle. In molti modi, questa dinamica si applica alla rivoluzione della tecnologia pulita di domani. Ma credo che se l’Europa fa la cosa giusta, la storia dell’economia della tecnologia pulita può essere una storia di costruzione creativa, con il giusto supporto e incentivi affinché le aziende innovino; con la giusta attenzione alle competenze e alle persone; con l’ambiente giusto per sfruttare al meglio la nostra capacità di innovazione leader a livello mondiale. L’Europa ha già tutto ciò che serve: talento, ricercatori, capacità industriale. E l’Europa ha un piano per il futuro».