Elettrodotto sottomarino Piombino-Elba: lo poserà Prysmian

Terna investirà complessivamente 90 milioni di euro per l’elettrodotto completamente invisibile

[24 Novembre 2021]

Dopo una gare europea, Terna ha assegnato a Prysmian, azienda leader nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, il progetto per la realizzazione del nuovo elettrodotto sottomarino a 132 kV che collegherà le cabine primarie di Portoferraio, sull’Isola d’Elba, e di Colmata, nel Comune di Piombino (Livorno).

A Terna spiegano che «Per la nuova interconnessione, il cui decreto autorizzativo è stato firmato dal Ministero della Transizione Ecologica lo scorso maggio, la società che gestisce la rete elettrica nazionale investirà complessivamente 90 milioni di euro al fine di favorire lo sviluppo energetico dell’isola. Il progetto assegnato a Prysmian prevede la progettazione e l’installazione di un cavo ad alta tensione in corrente alternata da 132 kV con isolamento in XLPE lungo una tratta sottomarina di 34 km e una tratta completamente interrata di 3 km».

Il nuovo elettrodotto, la cui entrata in esercizio è prevista per il 2023, rientra nel quadro dei 515 milioni di euro di investimenti previsti da Terna in 5 anni in Toscana, ed è in linea con il Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy” da 8,9 miliardi di euro.

E’ un’infrastruttura considerata strategica per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete elettrica nazionale che «Permetterà di raddoppiare le linee di connessione tra il sistema nazionale e la rete dell’Isola d’Elba, contribuendo a migliorare la qualità dell’infrastruttura locale e a garantire benefici rilevanti in termini di sicurezza e affidabilità dell’intera Isola, spesso caratterizzata da consumi elettrici elevati soprattutto nel periodo estivo. Grazie ad interventi mirati e puntuali Terna realizzerà l’opera lasciando inalterata la configurazione geomorfologica e paesaggistica. Gli approdi del cavo, infatti, saranno realizzati con la tecnica della perforazione teleguidata, che permette di installare la tubazione limitando l’interferenza con gli habitat marini e l’impatto dei lavori sul litorale».