Irena, è nata l’alleanza globale per decarbonizzare l’industria

L’Alliance for Industry Decarbonization: net zero e decarbonizzazione delle catene di valore industriali

[1 Settembre 2022]

L’International renewable energy agency (Irena) e Siemens Energy hanno dato vita all’Alliance for Industry Decarbonization alla quale hanno subito aderito 13 companies di tutti i settori industriali: Enel Green Power, TAQA Arabia, Eni, Technip Energies, EDF Renewables, JSW, Tata Steel, Sable Chemicals, Tatanga Energy, Roland Berger, Repsol, Equinor e TAQA. L’adesione all’Alliance for Industry Decarbonization è aperta alle imprese pubbliche e private e agli stakeholders che operano in settori ad alta intensità energetica che hanno l’ambizione di decarbonizzare le proprie attività lungo le loro catene di valore e alle imprese che hanno conoscenza ed esperienza nell’implementazione di tecnologie della transizione energetica.

L’Alliance for Industry Decarbonization è stata creata per raggiungere più rapidamente gli obiettivi net zero specifici per Paese, incoraggiare l’azione per la decarbonizzazione delle catene del valore industriali e migliorare la comprensione delle soluzioni basate sulle energie rinnovabili e la loro adozione da parte dell’industria. Inoltre, l’Alleanza rafforzerà inoltre il dialogo e coordinerà l’azione delle parti interessate industriali del settore pubblico e privato.

Irena coordinerà e faciliterà le attività dell’Alleanza sulla base della sua vasta esperienza nell’ospitare piattaforme multi-stakeholder simili, come la Global Geothermal Alliance, i SIDS Lighthouses e la Coalition for Action. Irena fornisce anche competenze e conoscenze tecniche interne su un’ampia gamma di argomenti politici, normativi, tecnologici e finanziari relativi alla decarbonizzazione dei settori di uso finale, inclusa la decarbonizzazione industriale. Il primo passo della nuova coalizione è stato l’adozione della Dichiarazione di Bali e il primo incontro dell’Alleanza è previsto per la COP27 Unfccc che si terrà a Sharm El Sheikh, in Egitto.

Secondo Irena, «La partecipazione di industrie leader può favorire opportunità commerciali per l’industrializzazione verde e sottolinea l’importanza della collaborazione nello sviluppo di strategie e nella condivisione delle migliori pratiche per ridurre le emissioni del settore. Circa il 25% del PIL mondiale è prodotto dal settore industriale, che emette anche circa il 28% delle emissioni di gas serra. I partenariati basati sul dialogo e sulle azioni sono fondamentali per le parti interessate dell’industria per affrontare al meglio le sfide e le opportunità di una transizione verso l’energia pulita. Una piattaforma multi-stakeholder che consenta tali scambi e collaborazioni può accelerare l’azione globale per il clima».

Il direttore generale di Irena, Francesco La Camera, ha sottolineato che «L’azione per il clima ha bisogno di leader industriali. Questa alleanza rappresenta il crescente impegno dell’industria globale ad agire sulla decarbonizzazione e per sbloccare le opportunità che derivano da un’industrializzazione green attraverso le energie rinnovabili e altre tecnologie legate alla transizione come l’idrogeno verde. Stando uniti, inviamo un chiaro segnale di solidarietà in vista della COP27 e invitiamo nuovi partner a unirsi alla nostra visione comune».

Karim Amin, del comitato esecutivo di Siemens Energy. ha concluso: «Dobbiamo ridurre urgentemente le emissioni di gas serra se vogliamo affrontare il cambiamento climatico. Con oltre un quarto delle emissioni globali, il settore industriale è il secondo produttore di emissioni e richiede una rapida decarbonizzazione. In questo sforzo, le partnership sono cruciali. Con le nostre tecnologie, noi di Siemens Energy cerchiamo costantemente di creare valore con i nostri partner verso un futuro a low-carbon. Sono convinto che l’Alliance for Industry Decarbonization accelererà la decarbonizzazione realizzando un forum di scambi di prim’ordine per l’industria, la tecnologia e i partner della conoscenza».