Diffusione della mobilità elettrica: protocollo di intesa E-Distribuzione, Utilitalia e Motus-E

E-mobility, accordo tra aziende della distribuzione e stakeholder

[26 Luglio 2021]

E-Distribuzione e Utilitalia, in rappresentanza del settore della distribuzione di energia elettrica e Motus-E in rappresentanza degli stakeholder della mobilità elettrica, hanno firmato un Protocollo di intesa che vuole impegnare i Gestori delle reti di distribuzione e gli Operatori di mercato dell’e-mobility a collaborare verso un obiettivo condiviso: la progressiva diffusione della mobilità elettrica.

In un comunicato congiunto si legge che «I firmatari hanno condiviso l’opportunità e la volontà reciproca di individuare proposte e iniziative di coordinamento per supportare la diffusione della mobilità elettrica, promuovendo azioni congiunte che faciliteranno il raggiungimento dei target previsti dal PNIEC e dal PNRR. Le proposte individuate sono volte ad adottare un approccio sistemico ed efficiente al tema della connessione alle reti elettriche delle colonnine di ricarica, che permetta di razionalizzare l’utilizzo delle reti di distribuzione esistenti e le risorse economiche a disposizione per gli investimenti, garantendo la massima diffusione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici».

Tra le proposte individuate c’ quella di «Garantire una modalità di coordinamento tra i Charging Point Operator (CPO) e i Gestori delle Reti di distribuzione elettrica (DSO) uniforme ed omogena sul territorio nazionale, rispondendo a criteri generali che, tramite la cooperazione tra i diversi attori, permetta l’individuazione dei siti maggiormente idonei ad ospitare le colonnine di ricarica: scopo della cooperazione è rendere più agevole e accelerare la possibile scelta ottimale e condivisa dei siti, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali, andando a favorire le aree in cui la rete è già maggiormente predisposta per accogliere le infrastrutture di ricarica».

Di rilievo anche l’impegno a «Sostenere fin da subito interventi di ottimizzazione delle procedure amministrative: in particolare, l’intento di sensibilizzare e collaborare con le Amministrazioni comunali fin dalle fasi preliminari di predisposizione dei bandi per la realizzazione delle stazioni di ricarica elettrica, per ottimizzare la scelta dei siti».

Inoltre, i firmatari hanno concordato sull’importanza di promuovere nei confronti delle Istituzioni interessate azioni di semplificazione in materia autorizzativa per favorire una rapida diffusione delle colonnine di ricarica su suolo pubblico.

E-Distribuzione, Utilitalia e Motus-E concludono: «L’accordo stipulato rappresenta il punto di partenza di un’azione congiunta tra tutti gli Operatori coinvolti nel processo di diffusione della mobilità elettrica, in un contesto che vedrà parallelamente alla progressiva elettrificazione dei consumi, la contestuale necessità di ottimizzare e flessibilizzare l’utilizzo delle reti di distribuzione di energia elettrica».