Dall’Ue 18 miliardi di euro di investimenti nei Paesi partner per l’azione climatica e le economie sostenibili

Global Gateway punta a mobilitare 300 miliardi di euro di investimenti in tutto il mondo tra il 2021 e il 2027

[28 Aprile 2023]

Nell’ambito di Global Gateway, la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno annunciato un finanziamento di 18 miliardi di euro e dicono che «Questo stimolerà gli investimenti nelle aree prioritarie di Global Gateway – azione per il clima, energia pulita e connettività – nei Paesi partner dell’Europa in tutto il mondo. In particolare, questi progetti mireranno a contribuire a colmare il divario finanziario globale per il clima e sostenere la prevenzione, l’adattamento e la mitigazione».

Intervenendo al vertice Global Citizen NOW che si conclude oggi a New York, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che «L’Europa è già il principale fornitore di finanziamenti per il clima e di assistenza ufficiale allo sviluppo a livello globale. Ma è necessario fare di più per colmare il gap finanziario per il clima e tutti devono contribuire. E’ qui che entra in gioco la nostra strategia di investimento Global Gateway. Global Gateway investe nei progetti di cui i nostri partner hanno bisogno, dalla prevenzione dei rischi naturali ai trasporti puliti e alle infrastrutture energetiche. E questo finanziamento di 18 miliardi di euro farà decollare ancora più progetti di questo tipo, rapidamente. Global Gateway contribuirà a far avanzare la transizione climatica in tutto il mondo, migliorando la vita delle persone e rendendo i nostri partner più resilienti».

Nel 2022, l’Ue e i suoi Stati membri hanno fornito il 43 % dell’aiuto pubblico globale allo sviluppo, un contributo che è aumentato, raggiungendo 92,8 miliardi di euro nel 2022, rispetto ai 71,6 miliardi di euro del 2021.

La strategia Global Gateway è l’offerta positiva dell’UE ai paesi partner a sostegno della loro resilienza e dello sviluppo sostenibile. Questa offerta mira a ridurre il divario di investimento globale con investimenti orientati al valore da parte del settore pubblico e privato, sostenendo la ripresa economica globale e accompagnando la doppia transizione verde e digitale al di fuori dell’Ue.

Global Gateway punta a mobilitare 300 miliardi di euro di investimenti in tutto il mondo tra il 2021 e il 2027, con un mix di sovvenzioni, prestiti agevolati e garanzie per ridurre i rischi degli investimenti del settore privato. La strategia Ue per Global Gateway è sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo ed EIB Global, il braccio della BEI per gli investimenti nello sviluppo, mobiliterà almeno 100 miliardi di euro. I finanziamenti della BEI hanno già mobilitato 31 miliardi di euro.

La Commissione Ue fornirà una garanzia del bilancio a sostegno di 8,3 miliardi di euro di prestiti della BEI al Global Gateway. Ora, EIB Global fornirà altri 1,5 miliardi di euro per sostenere fino a 10 miliardi di euro di prestiti della BEI. Quindi, insieme, la Commissione europea e la BEI forniranno congiuntamente un finanziamento di 18 miliardi di euro «Per progetti volti a sostenere una transizione verde, digitale ed equa a livello globale».

Il presidente della BEI, Werner Hoyer, ha concluso: «Grazie alla nostra solida partnership con la Commissione europea, EIB Global ha già mobilitato investimenti per un importo di 31 miliardi di euro nell’ambito di Global Gateway. Questo nuovo pacchetto di finanziamenti sblocca un maggiore sostegno dell’Ue a progetti che faranno davvero la differenza nei paesi partner e in alcune delle aree del mondo che necessitano maggiormente di trasformazione. Riteniamo che l’iniziativa Global Gateway contribuirà notevolmente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per i quali rimaniamo pienamente impegnati e fortemente allineati con i partner di tutto il mondo».