Crisi energetica in Europa: i fattori hanno determinato il calo record della domanda di gas nel 2022

Eolico e fotovoltaico in forte crescita. Idroelettrico e nucleare in calo a causa dei cambiamenti climatici

[20 Marzo 2023]

Mentre a Piombino è attraccato tra le proteste il rigassificatore Golar Tundra, presentato come un importante tassello dell’hub del gas europeo in cui il governo Meloni vuole trasformare l’Italia, pubblichiamo l’analisi realizzata per l’International energy agency (Iea) da Peter Zeniewski, analista energetico, lead gas analyst nel team del World Energy Outlook dell’Iea, Gergely Molnar, analista energetico – gas naturale Iea, e Paul Hughes, modellatore energetico Iea.

Sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina e dell’impennata dei prezzi dell’energia, la domanda di gas naturale nell’Unione europea è diminuita nel 2022 di 55 miliardi di metri cubi , ovvero del 13%, il calo più marcato della storia. Il calo è l’equivalente della quantità di gas necessaria per rifornire oltre 40 milioni di abitazioni. Quali sono stati i principali fattori alla base di questo declino? In questo commento valutiamo in che modo i cambiamenti nel mix energetico, l’attività economica, le condizioni meteorologiche, i cambiamenti comportamentali e altri fattori siano stati responsabili di questo drammatico cambiamento nel consumo di gas naturale.

Le temperature invernali più miti hanno sicuramente svolto un ruolo. Tuttavia, non tutti gli effetti meteorologici hanno ridotto l’utilizzo del gas: le scarse precipitazioni nell’Europa meridionale hanno portato a un anno molto scarso per l’energia idroelettrica e hanno aumentato la richiesta di energia da gas. I cambiamenti guidati dalle politiche sono stati fondamentali, in particolare le aggiunte record di capacità eolica e solare. Anche i prezzi elevati hanno svolto un ruolo considerevole nel ridurre la domanda, soprattutto nei settori industriali ad alta intensità di gas. Tuttavia, la misura in cui hanno portato a riduzioni permanenti della domanda rimane poco chiara.

Come notato dal direttore esecutivo dell’Iea Fatih Birol, è importante ringraziare i governi per come hanno risposto a questa grande e complessa crisi energetica. Le misure politiche – come i regimi di sostegno alle rinnovabili, le sovvenzioni e i prestiti agevolati per la ristrutturazione degli alloggi e le installazioni di pompe di calore, insieme alle campagne per incoraggiare il cambiamento comportamentale – hanno contribuito a moderare la domanda di gas. Il rapido adeguamento alle minori esportazioni di gas russo e ai prezzi più elevati è stato possibile anche grazie a decenni di riforme e iniziative politiche, che hanno consentito ai grandi consumatori di ridurre i propri consumi, perseguire la sostituzione delle importazioni e attingere a forniture alternative attraverso una rete del gas europea ben articolata. Rimane tuttavia un acceso dibattito sul peso da attribuire a ciascun fattore di riduzione della domanda di gas.

L’energia elettrica è stato l’unico settore in cui la domanda di gas è aumentata oltre i livelli del 2021, con alcuni dei notevoli cambiamenti causati da:

Rinnovabili, in particolare eolico e solare. Grazie al continuo sostegno politico alle energie rinnovabili, nel 2022 nell’Unione europea sono stati installati circa 50 GW di energia eolica e solare, un record. Queste aggiunte hanno evitato la necessità di circa 11 miliardi di metri cubi di gas naturale nel settore elettrico, il singolo fattore strutturale più importante della riduzione della domanda di gas naturale.

Nucleare e idroelettrico. Il forte calo anno su anno della produzione di energia nucleare e idroelettrica ha spinto verso l’alto la domanda di energia a gas, portando a un piccolo aumento netto complessivo della domanda di gas nel settore energetico. eRiduzione della domanda di energia elettrica. La domanda di elettricità dell’UE è diminuita di circa il 3% nel 2022. Ciò significa che sono stati evitati circa 14 miliardi di metri cubi di domanda di gas. Le condizioni meteorologiche hanno contribuito a ridurre la domanda di elettricità, anche se le temperature estive più elevate e le condizioni di siccità hanno fatto aumentare la produzione di energia elettrica a gas in alcune parti d’Europa.

Il settore delle costruzioni , che comprende sia abitazioni che spazi pubblici e commerciali, ha utilizzato 28 miliardi di metri cubi di gas naturale in meno rispetto al 2021, un calo di quasi il 20%:

Effetti meteorologici . I gradi giorno di riscaldamento – una misura della quantità di energia necessaria per riscaldare un edificio a causa del clima più freddo – in tutta l’Unione europea sono stati in media inferiori del 12% nel 2022 rispetto al 2021, riducendo il fabbisogno di riscaldamento degli ambienti. Esistono diversi modi per attribuire le variazioni della domanda di gas agli effetti meteorologici, ma questo potrebbe spiegare fino a 18 miliardi di metri cubi del calo del consumo di gas naturale negli edifici.

Comportamento e cambio carburante . In un contesto di prezzi elevati, stimiamo che i cambiamenti comportamentali, l’aumento della povertà energetica e il cambio di carburante nei settori residenziale e commerciale abbiano ridotto la domanda di gas naturale negli edifici di almeno 7 miliardi di metri cubi. I dati di un campione di fornitori di termostati intelligenti suggeriscono che i consumatori hanno regolato i loro termostati più in basso di una media di circa 0,6° C. Tali aggiustamenti erano, in parte, una risposta alle campagne guidate dai governi per ridurre la domanda di energia (secondo il piano in 10 punti dell’Iea). Ulteriori risparmi sono derivati ​​dagli sforzi per ridurre il riscaldamento e il consumo di acqua calda negli edifici commerciali e pubblici.

La povertà energetica è stato un altro fattore: molti consumatori vulnerabili hanno ridotto i consumi perché non potevano permettersi bollette più alte, portando a case fredde o al passaggio a combustibili più economici e talvolta più inquinanti come pellet di legno, carbone di legna, rifiuti o olio combustibile di bassa qualità.

Efficienza, comprese le pompe di calore. Si stima che il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, compresi i miglioramenti dell’efficienza e la sostituzione delle caldaie, abbia ridotto la domanda di gas naturale di circa 3,5 miliardi di metri cubi. Queste riduzioni strutturali nell’uso di gas naturale durante i picchi stagionali si ripercuoteranno negli anni futuri. Nel corso del 2022 sono state installate circa 2,8 milioni di pompe di calore, con un risparmio di circa 1,4 miliardi di metri cubi. Ci sono stati guadagni di efficienza anche nell’industria e nel settore energetico, dove l’efficienza del parco di centrali elettriche a gas è stata leggermente superiore rispetto al 2021.

Nel settore industriale il consumo di gas è diminuito di 25 miliardi di metri cubi, pari a circa il 25%: Riduzione della produzione. Le industrie ad alta intensità energetica sono state le prime a reagire agli shock dei prezzi del gas nell’Unione europea. Diversi stabilimenti hanno ridotto la produzione e in alcuni casi hanno importato prodotti finiti dall’esterno dell’Ue invece di fabbricarli a livello nazionale a costi più elevati. Ciò ha ridotto la necessità di circa 13 bcm di gas naturale, con l’industria dei fertilizzanti che rappresenta quasi la metà di questo volume. Alcune industrie hanno anche ridotto il loro fabbisogno di gas aumentando le importazioni di beni intermedi ad alta intensità di gas, consentendo alla produzione complessiva di prodotti finali di rimanere sostanzialmente invariata. Questo spiega perché la produzione industriale nei settori ad alta intensità di gas – come fertilizzanti, acciaio e alluminio – è diminuita in media di circa l’8% nel 2022 nell’UE, meno della corrispondente riduzione del loro consumo di gas.

Cambio di carburante. Stimiamo che circa 7 miliardi di metri cubi di passaggio dal gas al petrolio si siano verificati nel settore industriale.

Complessivamente, tutti questi fattori insieme hanno contribuito a un calo del 13% della domanda di gas naturale in un solo anno. Le maggiori riduzioni in termini percentuali si sono verificate negli Stati membri dell’Ue dell’Europa settentrionale e nordoccidentale, dove l’uso di gas è diminuito nell’industria, negli edifici e nell’energia elettrica. Alcuni di questi fattori possono essere considerati ciclici o temporanei, come il cambio di carburante sensibile al prezzo o gli effetti meteorologici. Altri, come le aggiunte di capacità rinnovabile, i miglioramenti dell’efficienza e le vendite di pompe di calore, sono strutturali e gettano le basi per riduzioni durature della domanda di gas. Ci sono anche cambiamenti strutturali meno desiderabili, come chiusure permanenti di fabbriche o imprese. Nel mezzo ci sono cambiamenti come azioni volontarie per ridurre la domanda o sostituzioni delle importazioni per gestire prezzi più alti,

Nonostante questo calo storico della domanda, nel 2022 la fattura delle importazioni di gas dell’Ue ha sfiorato i 400 miliardi di euro, più di tre volte il livello del 2021. La quota della Russia rispetto alla domanda totale di gas naturale dell’Ue è scesa dal 40% nel 2021 a meno del 10% entro fine del 2022, ma il forte aumento dei prezzi ha comunque assicurato entrate significative alla Russia nel corso del 2022. I prezzi del gas sono scesi dai massimi recenti e, secondo il ministero delle finanze russo, i ricavi del gas naturale sono diminuiti di oltre il 40% rispetto ai primi due mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022.

Mentre ci avvicinavamo al 2023, le tensioni nel mercato del gas in Europa si sono notevolmente attenuate grazie a condizioni meteorologiche favorevoli e azioni politiche tempestive. Tuttavia, la fornitura di gas dovrebbe rimanere limitata nel 2023 con una gamma insolitamente ampia di incertezze e rischi. Questi includono la possibilità di una completa cessazione delle consegne di gas dei gasdotti russi all’Unione Europea, nonché una fornitura potenzialmente più limitata di GNL con la ripresa delle importazioni di GNL dalla Cina. Fattori legati alle condizioni meteorologiche, come un’estate secca o un inverno freddo nel 2023, potrebbero esercitare ulteriore pressione sui mercati del gas. Anche il proseguimento del forte slancio nella crescita delle energie rinnovabili visto nel 2022 richiederebbe sforzi politici sostenuti.

Riconoscendo questi rischi, l’Iea ha ospitato una riunione ministeriale speciale a metà febbraio. Vi hanno preso parte quaranta governi, discutendo su come promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e sottolineando la necessità di una riduzione strutturale della domanda di gas e di un dialogo rafforzato tra consumatori e produttori di gas responsabili.

Tali sforzi sono essenziali per gestire i rischi di approvvigionamento in corso senza danneggiare l’attività economica o compromettere gli obiettivi climatici. Le emissioni globali di CO2 da gas naturale sono diminuite nel 2022 di 115 milioni di tonnellate, con la sola Unione Europea responsabile di oltre 100 milioni di tonnellate di questa riduzione. Ciò è stato più che compensato dall’aumento delle emissioni legate al carbone e al petrolio, ma l’aumento delle emissioni di CO2 complessiva legata all’energia in tutto il mondo sarebbero state tre volte superiori senza il rapido tasso di diffusione dell’energia pulita del 2022. Spinta da un ulteriore sostegno governativo e da un’economia ancora più favorevole, la quantità di capacità di energia rinnovabile aggiunta in tutto il mondo è aumentata di circa un quarto nel 2022; le vendite globali di auto elettriche sono aumentate di quasi il 60% e gli investimenti nell’efficienza energetica sono stati nettamente superiori. Promuovere queste soluzioni durature alla crisi energetica globale, sia in Europa che altrove, deve rimanere una pietra miliare della politica energetica e climatica europea.