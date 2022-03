Crisi energetica: il governo sblocca 6 parchi eolici

4 impianti in Puglia, uno in Sardegna e uno in Basilicata

[11 Marzo 2022]

Il Consiglio dei Ministri ha sbloccato la realizzazione di 6 parchi eolici, che assicureranno una potenza pari a 418 MW: impianto eolico nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) – 43,2 MW; impianto eolico “Salice-La Paduletta”, nei comuni di Cerignola e Orta Nuova (FG) – 58,5 MW; impianto eolico nel comune di Sant’Agata di Puglia (FG) – 39,6 MW; impianto eolico “Montaratro”, nel comune di Troia (FG) – 121,9 MW; potenziamento del parco eolico “Nulvi Ploaghe” (SS) – 121,5 MW; proroga VIA del parco eolico “Corona Prima”, nel comune di Tricarico (MT) – 33 MW.

Il governo ricorda che i 6 parchi eolici approvati ieri si vanno ad aggiungere a i due sbloccati dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio, per una potenza di 65,5 MW da fonti rinnovabili: proroga VIA del parco eolico nel comune di Melfi (PZ), loc. Monte Cervaro – 34 MW; impianto eolico “Serra Giannina”, nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi (PZ) – 31,5 MW.

Il Consiglio dei ministri sottolinea che «A partire dalla fine del 2021 sono stati sbloccati impianti di energia per una potenza totale di 1.407,3 MW (1,407 GigaWatt) da fonti rinnovabili».