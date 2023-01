Consultazione della Commissione Ue sulla riforma per la transizione all’energia pulita a prezzi accessibili

Prevista una proposta legislativa per il primo trimestre di quest'anno

[23 Gennaio 2023]

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione europea «Per proteggere meglio i consumatori dall’eccessiva volatilità dei prezzi, sostenere il loro accesso a energia sicura da fonti pulite e rendere il mercato più resiliente». La consultazione durerà fino al 13 febbraio e si concentrerà su 4 settori principali: ridurre la dipendenza delle bollette dell’energia elettrica dai prezzi a breve termine dei combustibili fossili e promuovere la diffusione delle energie rinnovabili; migliorare il funzionamento del mercato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e utilizzare pienamente alternative come lo stoccaggio e la gestione della domanda; rafforzare la protezione e la responsabilizzazione dei consumatori; migliorare la trasparenza, la sorveglianza e l’integrità del mercato.

La consultazione avviata oggi contribuirà ai lavori della Commissione per preparare una proposta legislativa prevista indicativamente per il primo trimestre di quest’anno.

In una nota la Commissione Ue ricorda che «Il sistema attuale ci ha dato per anni un mercato efficiente e ben integrato, che consente all’Ue di cogliere i vantaggi economici di un mercato unico dell’energia, garantisce la sicurezza dell’approvvigionamento e incentiva il processo di decarbonizzazione. Sono però anche emerse alcune carenze. Nella crisi attuale caratterizzata da prezzi dell’energia elettrica alti e volatili, l’onere economico è stato ripassato ai consumatori finali. E’ quindi necessario attuare una riforma per proteggere meglio le famiglie e le imprese dai prezzi dell’energia, aumentare la resilienza e accelerare la transizione perseguita dall’European Green Deal e dal piano REPowerEU. E’ fondamentale che tutti gli europei, dai grandi consumatori industriali alle PMI e alle famiglie, traggano vantaggio dalla crescita e dai bassi costi operativi delle energie rinnovabili. Garantire a tutti i consumatori un accesso diretto all’energia pulita a prezzi accessibili richiederà strumenti di mercato per ottenere prezzi e contratti più stabili sulla base dei costi reali della produzione».

La commissaria Ue all’energia, Kadri Simson, ha concluso: «Il mercato dell’energia elettrica dell’UE ha dato buona prova di sé per oltre vent’anni, ma la crisi energetica senza precedenti che stiamo affrontando dimostra che è necessario adeguarlo al futuro, in modo che possa offrire a tutti i vantaggi di un’energia pulita a prezzi accessibili. Attendo con interesse i contributi di un’ampia gamma di portatori di interessi che orienteranno la nostra proposta legislativa quest’anno».