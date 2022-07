Comunità energetica rinnovabile a Marciana Marina: l’avviso per le manifestazioni di interesse

Un altro passo per concretizzare la CER del progetto BeComE: dai Borghi alle Comunità Energetiche

[28 Luglio 2022]

Il Comune di Marciana Marina, nell’ambito del progetto BeComE: dai Borghi alle Comunità Energetiche – promosso da Legambiente, Kyoto Club e Azzero CO2 – illustrato in seduta pubblica presso la Casa Comunale in data 6 maggio 2022, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte della Cittadinanza, Enti, Imprese, Associazioni che svolgono le loro attività sul Territorio Comunale di Marciana Marina.

Tale manifestazione di interesse è da intendersi come impegno non vincolante, valido ai soli fini della stesura del preliminare Studio di Fattibilità ed istituzione della Comunità Energetica Rinnovabile connessa.

I Soggetti interessati potranno aderire al presente Avviso compilando, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione, il modulo online – redatto dalla laureanda magistrale Dott.ssa Laura Napolitano – disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScibgJ6SCQ-kpXby9YqwYSyWSTW0PXmioWPRRxRBK-Y7LSwmA/viewform

Per eventuali quesiti riguardo la compilazione viene messo a disposizione un apposito indirizzo email: marcianamarinacer@gmail.com