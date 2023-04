Clima, Estra e Arci Firenze insieme per impianti fotovoltaici “chiavi in mano” per i circoli

Frediani: «I pannelli rappresentano un'ottima opportunità per sia di risparmio che di drastica riduzione di inquinanti»

[24 Aprile 2023]

Arci Firenze ha sottoscritto con Estra clima un accordo, valido per due anni, per la per la realizzazione di impianti fotovoltaici “chiavi in mano” a servizio dei circa 250 Circoli e associazioni sparse nella provincia di Firenze, con listino prezzi bloccato per 6 mesi e rivalutazione semestrale che garantisce la stessa convenienza rispetto alle stesse condizioni di mercato.

«Siamo lieti di questa convenzione che va nella direzione della salvaguardia sia dell’ambiente che delle nostre strutture circolistiche – commenta Marzia Frediani, presidente di Arci Firenze – I pannelli fotovoltaici rappresentano un’ottima opportunità per sia di risparmio che di drastica riduzione di inquinanti. Ringraziamo Estra di questa scontistica per circoli e soci e ci auguriamo di vedere presto nuovi impianti fotovoltaici sui tetti del nostro territorio».

Estra clima, che ha siglato anche con il comitato territoriale di Prato di Arci lo stesso accordo, si occuperà di tutto: dalla analisi di fattibilità fino alla consegna dell’impianto finito collegato alla rete elettrica nazionale. Un impianto fotovoltaico è una scelta sostenibile e rappresenta un passo avanti verso l’indipendenza energetica.

«Per noi coinvolgere una realtà come Arci che opera in modo capillare nel territorio oltre a contribuire ad abbattere i costi della bolletta e le emissioni di CO2 – aggiunge Andrea Ginosa, dg di Estra clima – è importante anche per promuovere nelle comunità locali le rinnovabili e contribuire alla transizione energetica».