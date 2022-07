C’è puzza di gas. Legambiente: azzerare le emissioni dirette di metano in atmosfera

Un gas fossile climalterante fino a 86 volte più potente della cO2. 8 tappe partendo da Portoscuso per dire no alla supermetaniera di Portovesme

[8 Luglio 2022]

“C’è Puzza di Gas”, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione di Legambiente sviluppata con il supporto di Clean Air Task Force (CATF), vuole «Far conoscere a territori, cittadini e cittadine i rischi legati alle dispersioni e agli sprechi del gas metano immesso direttamente in atmosfera, un gas fossile con un effetto climalterante fino a 86 volte più potente di quello della CO2, ma anche spingere l’Italia e l’intera Europa ad approvare norme e regolamenti ambiziosi, finalizzati a ridurre, nel tempo, fino ad azzerare tali emissioni».

Le dispersioni dirette di metano nell’atmosfera avvengono n diversi settori, come quello agroalimentare e quello energetico. Proprio quest’ultimo è responsabile del 19% delle emissioni di metano totali in Europa. Si pensi che lungo l’intera filiera del gas fossile si hanno perdite strutturali e legate alla scarsa manutenzione stimate tra l’1 e il 3% del totale. Emissioni che arrivano dai pozzi di estrazione, raffinerie, gasdotti, centrali di compressione, centri di stoccaggio e impianti di rigassificazione: perdite che rappresentano un enorme spreco di risorse, oltre che una grave minaccia per il clima. Al problema delle perdite di gas fossile dalle infrastrutture si aggiunge poi quello legato alle pratiche di Venting (rilascio diretto di metano in atmosfera) e Flaring (rilascio tramite combustione in torcia), tra le più inquinanti adottate in molti siti industriali. Il nostro Paese, secondo l’indice Imported Flare Gas (IFG) studiato dalla Global Gas Flaring Tracker, si trova infatti in ottava posizione tra Paesi che importano da fornitori ad alta intensità di Flaring.

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, spiega che «L’obiettivo della nuova campagna che presentiamo oggi è non solo quello di ricordare quanto sia importante per il bene del Paese uscire dal gas fossile, ma anche far riflettere su un tema decisamente poco noto e poco discusso, che vede protagonista un gas fino a 86 volte più climalterante dell’anidride carbonica, il secondo responsabile del cambiamento climatico: le emissioni dirette di metano. Vogliamo portare questo contenuto nelle piazze ma anche nelle agende parlamentari, facendo capire quanto sia strategico se pensiamo che per raggiungere l’obiettivo europeo al 2030 di riduzione delle emissioni nette di gas climalteranti, le emissioni di metano dal settore dell’energia dovrebbero diminuire di circa il 58% entro il 2030 rispetto al 2020. Necessario che in Italia ed in Europa vengano adottati regolamenti ambiziosi, finalizzati al tracciamento e alla riduzione delle perdite di metano».

La campagna si articola in 8 tappe che coinvolgeranno l’intera filiera del gas fossile, dalle centrali elettriche a quelle di compressione, dai gasdotti ai pozzi estrattivi, creando l’occasione per affrontare il tema delle dispersioni dirette di gas fossile partendo dalle istanze locali attraverso presidi, conferenze stampa, flash mob e iniziative.

Oggi la prima tappa in Sardegna, con il sit-in alla banchina est di Portoscuso (SU), vicino a quello che potrebbe essere il futuro Terminal GNL di Portovesme, «Per dire di no alla supermetaniera che condannerebbe la Sardegna a perdere l’occasione di un vero sviluppo locale sostenibile fatto di energie pulite con benefici ambientali, industriali e sociali».

Per Legambiente la scelta di partire da questo territorio è emblematica: «La Sardegna è il luogo ideale per avviare e accelerare una completa e giusta transizione a fonti rinnovabili. Ma, al contrario, è oggi oggetto di un programma di metanizzazione che di fatto imporrebbe all’Isola l’utilizzo di gas fossile almeno fino al 2050/2060».

Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna, aggiunge: «Non si arresta il tentativo di metanizzare la Sardegna, l’unica regione italiana a non avere una infrastruttura ramificata di gas fossile. La nuova campagna non poteva che partire da qui, per continuare a denunciare l’inammissibilità del progetto della supermetaniera nella piccola area portuale di Portovesme: un progetto che tiene sotto scacco il futuro dell’isola, rendendola dipendente dal gas fossile e facendo perdere così ai territori l’occasione di innovazione energetica e crescita locale».

Il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori, ha sottolineato che «La cittadinanza si ribella contro il progetto della Snam Rete Gas costituisce un attacco violento alla nostra dignità ed al nostro futuro basato sulla sostenibilità. Portoscuso ha già pagato tanto per la industrializzazione degli anni ’70».

Dopo la prima tappa di oggi in Sardegna, a settembre la campagna approda in Abruzzo a Sulmona (AQ) presso la futura Centrale di compressione; poi a ottobre in Sicilia a Gela (CL) presso il Terminal del Greenstream e in Basilicata a Val d’Agri (PZ) nel Centro Oli COVA; a novembre è la volta della Liguria, a Porto Venere (SP) presso il Terminal GNL di Panigaglia. A dicembre in Veneto, una regione caratterizzata da decine di infrastrutture fossili, a gennaio in Campania presso la Centrale Termoelettrica di Acerra (NA); e infine a febbraio in Emilia-Romagna a Minerbio (BO) presso il Centro di Stoccaggio e contro la futura Centrale di Compressione di approdo della Rete Adriatica del gas.

Secondo l’International energy agency, in Italia è possibile abbattere del 73% le emissioni dirette di metano nel settore energetico, e il 33% di esse può essere evitato senza costi netti.

Legambiente ritiene importante un intervento non soltanto nazionale, ma anche europeo, vista la discussione aperta proprio su un Regolamento comunitario ad oggi ritenuto poco ambizioso, ma che sicuramente ha il merito di trattare il tema e gli ambiti sui qk<uali chiede di intervenire sono 5: «A partire dal sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV): ad oggi, infatti, non esistono adeguati strumenti normativi che impongono un monitoraggio costante di quanto avviene nelle diverse infrastrutture e ciò rende complesso identificare e quantificare le fughe, ostacolando un’analisi dettagliata sull’entità reale del problema. Il secondo ambito di intervento è legato al rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (LDAR): compagnie e gestori energetici dovrebbero essere obbligati a condurre delle attività di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di metano, intervenendo immediatamente ed in maniera efficace su ogni perdita. Il regolamento europeo invece propone di intervenire solo sulle perdite di una certa grandezza, lasciando che il resto del gas metano venga sprecato. Solo così si aiuterebbe ad evitare il 42% delle emissioni dirette che si verificano oggi in Italia. Segue la necessità di vietare il rilascio e la combustione in torcia, dato che le attuali norme affrontano parzialmente il problema. E ancora monitorare, chiudere e bonificare i pozzi inattivi nel più breve tempo possibile. Infine, avviare programmi di cooperazione internazionali per limitare, fino ad azzerare, le emissioni al di fuori dei confini dell’Unione Europea considerando che la maggior parte delle emissioni dirette arriva proprio fuori dai confini e che importiamo il 90% di gas».