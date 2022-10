Caro energia, Confagricoltura Toscana: «Bene il tavolo regionale, puntiamo sulle rinnovabili ora o sarà troppo tardi»

[19 Ottobre 2022]

Il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, ha commentato positivamente la decisione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per affrontare congiuntamente il caro energia: «Era il tavolo da noi auspicato. L’apertura di un tavolo regionale su energia e materie prime, insieme alle associazioni di categoria, è molto importante. Costituisce però un punto di partenza perché è il momento di affrontare subito concretamente questi problemi: si deve scommettere ora sulle rinnovabili, altrimenti costi e problemi si moltiplicheranno. La situazione di molte imprese e molte famiglie è grave, quindi pieno appoggio all‘iniziativa della Regione. L’agricoltura può giocare un ruolo determinante: non a caso avevamo chiesto di riconsiderare alcune priorità in relazione ai progetti per intercettare i fondi del Pnrr. O riusciamo a trasformare i problemi dell’energia in nuove opportunità, o rischiamo di perdere il treno che ci porta nel futuro».

Dei costi energetici alle stelle che stanno mettendo a rischio gli agriturismi toscani se ne discute oggi a Firenze al convegno “Agriturismo. Le sfide energetiche e le opportunità” organizzato da Cia Toscana che sottolinea che «Un caro bollette che incide sui bilanci delle strutture di più ampie dimensioni, che molto spesso non posso essere riequilibrati dalla presenza dei turisti in particolare nei mesi invernali, quando i costi sono maggiori e le presenze minori».