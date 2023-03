Birol (Iea): l’Unione europea si prepari a un nuovo aumento dei prezzi del gas

L’Europa punta sul boom del solare fotovoltaico per rendersi indipendente energeticamente, anche per la produzione di pannelli solari

[10 Marzo 2023]

Durante una serie di incontri ad alto livello a Bruxelles, il direttore esecutivo dell’International energy agency (Iea), Fatih Birol ha incontrato i leader delle principali istituzioni dell’Unione europea per discutere della crisi energetica globale e delle opportunità e sfide che l’Europa deve affrontare mentre cerca di rafforzare la sua sicurezza energetica e di far progredire la sua transizione energetica green.

In un incontro con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, Birol ha delineato le misure per preparare l’Europa al prossimo inverno e mitigare i rischi di un’eventuale recrudescenza della crisi energetica entro la fine dell’anno. Dopo aver evidenziato «I progressi compiuti dall’Ue nel ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo negli ultimi 12 mesi, dimostrando quanto siano essenziali risposte politiche efficaci e tempestive nei momenti di crisi», il capo dell’Iea ha avvertito che «In futuro, i prezzi di energia dell’Ue avranno un notevole innalzamento e non sarà più disponibile gas naturale a basso costo. I prezzi di gas naturale non saranno più gli stessi di prima delle sanzioni occidentali contro la Russia. E i consumatori dovrebbero essere preparati a questo».

Michel e Birol hanno poi avuto un’ampia discussione sul rafforzamento della competitività industriale dell’Europa mentre altri paesi e regioni stanno intensificando gli sforzi per attrarre maggiori investimenti nella produzione di tecnologie per l’energia pulita».

Birol ha anche incontrato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans e i due hanno discussi<o dell’European Green Deal europeo e di altre iniziative Ue su energia e clima nel contesto dell’attuale turbolenza economica e geopolitica. Hanno anche parlato dei preparativi per la 28esima Conferenza delle parti sul clima (Cop28 Unfccc) che si terrà ad Abu Dhabi a novembre.

Su invito del Parlamento europeo, Birol ha parlato a una riunione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia insieme a Cristian Bușoi, presidente della commissione, e alla commissaria europea per l’energia Kadri Simson, scambiando opinioni con i parlamentari e poi rispondendo alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa e ha nuovamente messo in guardia contro l’autocompiacimento, anche se i prezzi del gas sono leggermente diminuiti rispetto ai livelli record raggiunti lo scorso anno. Inoltre ha evidenziato la necessità che l’Europa si doti di «Un nuovo piano industriale industriale mentre la corsa per la leadership nel settore dell’energia pulita si infiamma».

L’8 marzo Birol ha tenuto un discorso programmatico all’inizio del SolarPower Europe Summit a Bruxelles, che ha riunito alti rappresentanti dei governi e dell’industria e ha sottolineato che «La continua crescita impressionante del solare ha reso l’Unione europea la regina dei mercati globali dell’elettricità».

Anche la Simon si è complimentata con l’industria europea del solare fotovoltaico: «Nell’ultimo anno, è diventata un attore chiave e ha contribuito ai nostri sforzi per aumentare la capacità delle energie rinnovabili in Europa. Il solare fotovoltaico è dove stiamo assistendo agli sviluppi più positivi, con installazioni record anno dopo anno! I 41 gigawatt di fotovoltaico solare installati sono un grande successo. E questo è solo l’inizio. L’UE vuole vedere l’industria solare continuare a prosperare in Europa».

La commissaria Ue ha illustrato come l’Europa sta sostenendo la diffusione dell’energia solare: «Con REPowerEU puntiamo a raggiungere il 45% di energia rinnovabile nel nostro mix entro il 2030. La chiave per raggiungere questo obiettivo è la strategia dell’Ue per l’energia solare. Da 136 gigawatt di fotovoltaico installato nell’Ue tre anni fa, il piano è di arrivare a 320 entro il 2025 e 600 entro il 2030. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, stiamo lavorando per creare un ambiente più favorevole attraverso una serie di azioni. Primo, attraverso le nuove regole di autorizzazione dell’Ue. Questi sono entrati in vigore lo scorso dicembre e ci aspettiamo che abbiano un effetto catalizzatore sullo sviluppo di nuove fonti di energia rinnovabile. Accelereranno i processi di autorizzazione e semplificheranno le procedure di approvazione dei progetti. Secondo, attraverso la nostra imminente riforma della progettazione del mercato dell’elettricità. La Commissione è pienamente consapevole del fatto che la stabilità normativa è essenziale per l’agenda REPowerEU. Quindi voglio assicurare che la riforma del mercato elettrico non metterà in discussione i fondamentali del mercato. L’obiettivo è solo quello di mitigare l’effetto dei prezzi elevati del gas».

La Simon ha ricordato che «Dall’inizio della crisi, i consumatori europei si sono fatti carico di un enorme fardello economico con dolorose impennate dei prezzi e aumenti scioccanti delle bollette elettriche. Tutti i consumatori, dalle grandi industrie alle piccole imprese e alle famiglie, dovrebbero beneficiare della crescita e del basso costo delle energie rinnovabili. A tal fine, rafforzeremo il mercato dei contratti di acquisto di energia e introdurremo l’uso obbligatorio dei Contratti per Differenza per i nuovi investimenti di generazione dove è necessario un finanziamento pubblico. L’imminente riforma migliorerà anche le soluzioni di flessibilità e affronterà i problemi di stoccaggio dell’energia che attualmente ostacolano la diffusione delle energie rinnovabili. Parallelamente, sosterremo gli Stati membri nei loro sforzi per affrontare gli ostacoli alla diffusione delle energie rinnovabili, formulando raccomandazioni concrete, anche sullo stoccaggio dell’energia».

Poi la Commissaria Ue ha affrontato il tema della produzione di pannelli solari: «Perché oggi l’U importa la maggior parte dei pannelli solari che installa. E circa tre quarti provenivano da un solo Paese. Passare dai combustibili fossili alle rinnovabili non dovrebbe significare sostituire una dipendenza con un’altra. Questo ci rende vulnerabili a potenziali interruzioni della catena di approvvigionamento e mina la sicurezza energetica. Quindi l’Europa deve fare il suo gioco. E questo significa agire per diversificare la nostra offerta e migliorare le nostre capacità di produzione di energia solare nell’Ue. Questo è il motivo per cui lo scorso dicembre abbiamo lanciato una EU Solar PV Industry Alliance, di cui molti di voi oggi sono membri. Il suo obiettivo sarà quello di raggiungere 30 gigawatt di capacità produttiva lungo l’intera catena del valore del fotovoltaico entro il 2025. Questo è anche il motivo per cui, come parte del Green Deal Industry Plan, il Net-Zero Industry Act pubblicato la prossima settimana sosterrà progetti di produzione di tecnologie pulite, inclusa la produzione solare».