Bellona: perché ReFuelEu Aviation non funziona

La produzione di carburanti sostenibili per l'aviazione richiederà un'enorme quantità di elettricità rinnovabile

[5 Maggio 2023]

La scorsa settimana sono state annunciate nuove regole dell’Unione europea per l’aviazione sostenibile e oggi l’ONG ambientalista/scientifica Bellona presenta alcuni rapidi calcoli sull’impatto che questo avrebbe sull’utilizzo di elettricità rinnovabile nell’Ue.

Bellona Europe ricorda che «Secondo recenti rapporti, al fine di sostituire una parte sostanziale del carburante per l’aviazione consumato in Europa, i carburanti sostenibili per l’aviazione richiederanno la produzione di una quantità significativa di elettricità rinnovabile. Nello specifico, sulla base del consumo di carburante per aerei del 2018 di 62,8 milioni di tonnellate, se vogliamo sostituire il 70% dei carburanti per l’aviazione in Europa, saranno necessari tra ~ 1300 – 1500 TWh di elettricità rinnovabile».

Per capire meglio di cosa si sta parlando, Bellona ricorda che «Nel 2021 le fonti energetiche rinnovabili come l’eolico, il solare e l’idroelettrico hanno generato circa 900 TWh di elettricità in Europa, ovvero il 32,8% della produzione totale di elettricità di 2785 TWh nel 2021. Questo significa che avremmo bisogno di aggiungere almeno 1,5 volte più energie rinnovabili al sistema solo per produrre carburanti per aerei».

Per l’ONG ambientalista/scientifica, queste cifre dimostrano che quando si tratta di aviazione sarebbe necessario discutere di altro, «In particolare, di come ridurre in modo significativo la quantità di voli per ottenere quantità realizzabili di e-carburanti. Inoltre, per creare e-carburanti, è necessario il carbonio, e la sua provenienza è fondamentale per stabilire se la soluzione abbia o meno un impatto positivo sul clima».

Bellona conclude: «Il regolamento sull’aviazione ReFuelEU troverà reality checks lungo il percorso e dovrebbe essere visto con un occhio molto più critico rispetto a quanto è attualmente presente nel dibattito».