BeComE, il Touring club italiano aderisce al progetto delle Comunità energetiche rinnovabili

«Da borghi eccellenti certificati con la Bandiera Arancione a comunità energetiche»

[28 Giugno 2022]

Il Touring Club Italiano, che da 24 anni seleziona e certifica con la Bandiera Arancione i piccoli borghi – con meno di 15.000 abitanti – eccellenti dell’entroterra, ha ideato il (Modello di Analisi Territoriale (M.A.T. Touring), alla base dell’iniziativa, applicato in tutta Italia. Attraverso uno specifico programma di lavoro il TCI sensibilizza all’accoglienza turistica territori dell’entroterra, premia le località più meritevoli e attraverso piani di miglioramento accompagna anche altri borghi verso l’innalzamento della qualità dell’offerta.

Partendo da qui, ora il Touring Club Italiano aderisce a BeComE, il progetto di Legambiente, Kyoto Club e Azzero CO2 che punta a rendere i piccoli Comuni protagonisti della transizione energetica come importante occasione per il rilancio socio-economico dei territori in chiave ecosostenibile e innovativa.

Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano, ha spiegato che «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un supporto continuativo ai piccoli centri dell’entroterra, accompagnandoli nel processo di sviluppo locale, senza limitarci a promuoverne le eccellenze Da qui il nostro impegno nel fornire gli adeguati strumenti informativi affinché possano cogliere la sfida della transizione energetica, ad esempio attraverso l’opportunità offerta dallo strumento delle comunità energetiche. Molti borghi hanno di fatto già avviato un processo verso la dismissione delle fonti d’energia d’origine fossile, ma tanto nel processo di transizione energetica, quanto nello sviluppo turistico di queste realtà diventa imprescindibile garantire il protagonismo della comunità locale per costruire modelli di rigenerazione dei territori e di sviluppo locale basati una creazione di economie di comunità. È con questo spirito che abbiamo accolto l’importante invito di Legambiente e Kyoto Club perché l’Italia è forte se scommette sulle cose che la rendono unica e noi come Touring ci impegniamo a prendercene cura come bene comune da 128 anni».

Le Organizzazioni aderenti a BeComE evidenziano che «L’opportunità irrinunciabile è rappresentata dai 2,2 miliardi di euro che il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina ai centri con meno di 5 mila abitanti per costituire le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): favorirne la costruzione partecipata sui territori è l’obiettivo dell’iniziativa congiunta. Uno sviluppo cui guardano anche le proposte di Legambiente e Kyoto Club rivolte al Governo per una reale partenza delle CER in tutto il Paese, in attesa dei bandi in uscita entro l’anno».

Oggi alle ore 17.00 a Milano, nella sede del TCI, Legambiente, Kyoto Club e Touring Club Italiano firmano il protocollo d’intesa, cui seguirà il webinar formativo “Comunità energetiche, occasione per i piccoli Comuni”, dedicato ai borghi Bandiera Arancione, con la presentazione di BeComE.

Il progetto BeComE, che durerà per tutto il 2022, si articola in una campagna d’informazione diffusa sul tema delle comunità energetiche, in attività formative e di assistenza ai Comuni, nello sviluppo di sperimentazioni sui territori.

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, sottolinea che «La rivoluzione delle comunità energetiche può investire del ruolo di protagonisti i piccoli Comuni italiani, se vengono convogliate al meglio le risorse del PNRR: è un’occasione per accelerare sul fronte delle rinnovabili e affrancarci dalla dipendenza energetica dall’estero. Allo stesso tempo, una possibilità concreta per fare di questi centri il motore propulsore di una transizione ecologica necessaria al Sistema Paese, con benefici non solo per l’ambiente, ma anche per lo sviluppo turistico e socio-culturale dei territori coinvolti L’adesione del Touring Club Italiano a BeComE, al fianco degli altri partner che si sono già uniti al progetto, è perciò un ulteriore fondamentale tassello per mettere a disposizione dei borghi della rete gli strumenti e le informazioni necessarie a facilitare il processo di sviluppo delle CER».

Comunità energetiche: la rivoluzione possibile . Le CER, introdotte in Italia nel 2020 con l’art. 41 bis del decreto Milleproroghe, rendono finalmente possibile lo scambio comunitario di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole imprese e realtà locali di diventare protagonisti della rivoluzione energetica, distribuendo vantaggi ambientali, economici e sociali sui territori: dall’abbattimento delle emissioni climalteranti alla riduzione dei costi in bolletta, fino al contrasto alla povertà energetica.

BeComE, le azioni sui territori. Sono tre le azioni principali in cui si articola il progetto BeComE. Anzitutto, la divulgazione capillare della campagna e del tema delle CER cui, da un lato, contribuirà l’alleanza siglata con alcuni dei principali network di borghi certificati in Italia che coinvolgono centinaia di piccoli centri sparsi per lo Stivale; dall’altro, l’edizione 2022 di Voler Bene all’Italia, storica campagna di Legambiente a favore dei piccoli Comuni, quest’anno dedicata proprio alle comunità energetiche. Grazie a queste reti, verranno quindi sviluppati corsi di formazione online, affiancati da percorsi di approfondimento e verifica a cura di Azzero CO2. Parallelamente, verranno selezionati dieci Comuni-pilota dove sarà svolta un’azione mirata di accompagnamento alla formazione di Comunità Energetiche Rinnovabili. I dieci hub saranno anche al centro dell’evento di chiusura del progetto BeComE, previsto per fine anno a Roma, in cui verranno presentati i risultati del percorso.

Proposte al Governo . Cinque le richieste che Legambiente e Kyoto Club hanno rivolto al Governo in merito alle comunità energetiche e ai bandi di cui si aspetta l’uscita entro l’anno: 1) Governo e Autorità definiscano al più presto, con relativi decreti e delibere, le tecnicalità e gli incentivi indispensabili per la partenza reale delle comunità energetiche in tutto il Paese: siamo già in ritardo! 2) Nei bandi del PNRR destinati ai piccoli Comuni si faccia uno sforzo reale di semplificazione per definire modalità facili per la concessione di finanziamenti e tempi congrui per la risposta ai bandi: non sarebbe tollerabile scaricare sui Sindaci e sulle fragili strutture dei piccoli Comuni ritardi imputabili allo Stato centrale. 3) Nei bandi sia data la dovuta attenzione (prevedendo adeguate facilitazioni) al processo di costruzione delle comunità e non soltanto alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, i quali comunque devono essere sostenuti con fondi coerenti con i costi reali. 4) È indispensabile che parallelamente si completi finalmente il processo di semplificazione delle autorizzazioni, che sia snello e coerente con il bando in modo da evitare che progetti approvati e finanziati siano poi bloccati dalla burocrazia. 5) Prevedere il finanziamento a fondo perduto per quelle CER in cui sono coinvolte solo cittadini, amministrazioni e terzo settore, con criteri premianti per le attenzioni rivolte al sociale, alla marginalità geografica e all’utilizzo di soluzioni tecnologiche di gradevole impatto estetico.

Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club, conclude: «Nel pieno di una crisi drammatica legata al perdurare del conflitto in Ucraina, è sempre più evidente quanto emergenza climatica e dipendenza energetica siano correlate tra loro e come la risposta a entrambe le questioni non possano che essere le rinnovabili In questo quadro, le comunità energetiche sono il futuro che si fa presente, una straordinaria opportunità per i territori. Per questo attraverso BeComE e adesso al fianco anche del Touring Club Italiano, ci impegneremo per diffondere il più possibile informazioni corrette e per aiutare le amministrazioni e le imprese interessate a preparare il maggior numero di Comunità possibili».