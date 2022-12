Bagni di Lucca, grande successo per la Coppa Italia di rafting sul torrente Lima

Sport e sostenibilità: per l’occasione Enel ha gestito gli impianti idroelettrici di Lima e Sperando in modo da garantire la portata d’acqua ideale per lo svolgimento delle gare

[7 Dicembre 2022]

Nel fine settimana appena trascorso il territorio di Bagni di Lucca ha ospitato la Coppa Italia rafting – specialità slalom e discesa, gara nazionale di rafting e packraft –, che ha visto la partecipazione di 60 equipaggi con più di 100 atleti provenienti da tutta Italia.

Al termine della due giorni, presso la Sala Rosa di piazza dei Forestieri a Bagni di Lucca, sono stati assegnati i titoli di campioni d’Italia delle diverse categorie in gara: giovanili, senior e master.

L’evento, che ha fatto registrare un grande successo di partecipazione e di contenuti in termini sportivi e di sostenibilità, è stato possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Bagni di Lucca, Federazione Italiana Rafting, Enel green power, associazioni sportive di rafting presenti in Val di Lima affiliate e aggregate alla Federazione.

Durante le due giornate, Egp ha gestito gli impianti idroelettrici di Lima e Sperando in modo da garantire la portata di acqua utile allo svolgimento delle gare nel tratto del torrente Lima interessato, consentendo ai partecipanti di svolgere l’attività nelle condizioni ideali.

Un bel modo per festeggiare anche il compleanno del gruppo: nata il 6 dicembre 1962, Enel ha celebrato i 60 anni con eventi ed iniziative nazionali e locali, lungo lo Stivale.