Assemblata in Svezia la prima cella di una batteria agli ioni di litio completamente realizzata nell’Unione europea

Prodotta nella gigafactory di Northvolt Ett. Nel 2022 parte la produzione e vendita commerciale

[30 Dicembre 2021]

La notte del 28 dicembre, con l’entrata in funzione della gigafactory Northvolt Ett nel nord della Svezia, è stata prodotta la prima cella di una batteria agli ioni di litio, segnando un nuovo capitolo nella storia industriale europea.

A Northvolt sottolineano che «La cella è la prima ad essere stata completamente progettata, sviluppata e assemblata in una gigafactory da un’azienda europea di batterie. La prima cella di Northvolt Ett rappresenta una pietra miliare per la quale Northvolt ha lavorato da quando la gigafactory è stata annunciata nel 2017».

La cella della batteria è stata sviluppata presso il Northvolt Labs, lo stabilimento di industrializzazione di Northvolt a Västerås, in Svezia, che è in produzione dall’inizio del 2020. Nei prossimi anni, la capacità produttiva di Northvolt Ett aumenterà fino a 60 GWh all’anno per soddisfare un valore di oltre 30 miliardi di dollari di contratti che Northvolt ha ottenuto da grossi clienti dei settori automobilistico, industriale e dello stoccaggio di energia, come BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars e Polestar, ai quali Northvolt Ett fornirà celle di vari formati a partire dal 2022.

La messa in servizio e l’upscaling della fabbrica continueranno fino al 2022, quando verranno effettuate le prime consegne ai clienti commerciali. Attualmente, Northvolt Ett a Skellefteå impiega oltre 500 persone di 56 nazionalità diverse.

Peter Carlsson, CEO e co-fondatore di Northvolt, ha concluso: «E’ un grande traguardo per Northvolt, per il quale il team ha lavorato molto duramente. Naturalmente, questa prima cella è solo l’inizio. Non vediamo l’ora che, nel corso dei prossimi anni, Northvolt Ett espanda notevolmente la sua capacità di produzione per consentire la transizione europea verso l’energia pulita».