Arriva il Green Energy Day

Il 20 aprile saranno visitabili impianti a fonti rinnovabili e impianti che abbiano eseguito interventi di efficienza energetica

[25 Marzo 2024]

Il Coordinamento FREE, in collaborazione con AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali, ASSOESCO – Associazione Italiana delle Energy Service Company e degli operatori dell’efficienza energetica. Distretto Produttivo Pugliese La Nuova Energia, CIB – Consorzio Italiano Biogas, Ecofuturo, Federidroelettrica – Federazione Produttori Idroelettrici, FIRE – Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia. Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente, con il patrocinio del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e in partnership con Greenpeace e KEY – The Energy Transition Expo, organizza il primo “Green Energy Day”: la giornata della Transizione Energetica.

L’evento, in programma il 20 aprile 2024 in tutta Italia, prevede che scuole, famiglie e, più in generale, tutti coloro che fossero interessati, potranno visitare un impianto a fonti rinnovabili o un’azienda che abbia già intrapreso un percorso di efficientamento energetico e di decarbonizzazione.

Il 20 aprile sarà possibile visitare impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici, a biomasse, nonché alcune delle comunità energetiche già realizzate e interventi d’efficientamento energetico che includono sistemi a pompe di calore e di cogenerazione. Per identificare l’impianto da visitare basta accedere al sito http://www.greenenergyday.it e dalla mappa interattiva si potrà selezionare l’impianto in base alla zona geografica o alla tecnologia e prenotare una visita. La lista è in continuo aggiornamento. L’iniziativa è alla prima edizione e sarà ripetuta ogni anno, i gestori d’impianti che volessero ancora aderire possono scrivere a info@free-energia.it.

Gli organizzatori evidenziano che «Visto il continuo susseguirsi dei record delle temperature, di episodi di siccità e di fenomeni atmosferici estremi, che negli ultimi anni sono aumentati in frequenza e intensità, colpendo anche l’Italia, l’urgenza della Transizione Energetica è sotto gli occhi di tutti. Si tratta di un’emergenza che per fortuna oggi non è più messa in discussione dalle istituzioni che anzi, con provvedimenti a livello comunitario e nazionale, tentano di agevolarla e accelerarla, ma la strada da fare è ancora lunga e i tempi stringono».

Il presidente del Coordinamento FREE, Attilio Piattelli, conclude: «La possibilità di favorire questo percorso di transizione però richiede un cambio culturale di tutti, cittadini, imprese e istituzioni. Perché questo avvenga serve un’adeguata conoscenza delle alternative reali, fattibili e concrete alle fonti fossiliIl Green Energy Day ha come obiettivo quello di fare informazione e formazione sulla transizione energetica a 360 gradi, facendo capire come funzionano gli impianti a fonti rinnovabili e come si può fare efficienza energetica. Oltre a ciò, intendiamo far toccare con mano alcuni degli impianti a fonti rinnovabili esistenti in Italia, dando così un contributo pratico all’accettabilità di questi impianti sul territorio».