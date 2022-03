Appello per la pace e contro la guerra nucleare dei Premi Nobel e del Dalai Lama

O sarà la fine delle armi nucleari, o sarà la nostra fine. Un mondo senza armi nucleari è necessario e possibile

[27 Marzo 2022]

Dopo gli appelli di Papa Francesco contro la guerra e le armi, il Dalai Lama, gli International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) nucleare e altri premi Nobel per la pace hanno lanciato su un appello storico a rifiutare la guerra e le armi nucleari. Ora chiedono ai cittadini di tutto il mondo di unirsi a loro firmando su Avaaz la petizione ”We reject war and nuclear weapons”

IPPNW è una federazione apartitica di gruppi medici di 55 Paesi, che rappresenta decine di migliaia di medici, studenti di medicina e altri operatori sanitari che da decenni dedicano tempo ed energie alla creazione di un mondo più pacifico e sicuro, libero dalla minaccia di annientamento nucleare e della violenza armata.

Ecco il testo della petizione:

Lettera aperta di premi Nobel per la pace e cittadini del mondo contro la guerra e le armi nucleari

Rifiutiamo la guerra e le armi nucleari . Chiediamo a tutti i nostri concittadini del mondo di unirsi a noi nella protezione del nostro pianeta, casa di tutti noi, da coloro che minacciano di distruggerlo.

L’invasione dell’Ucraina ha creato un disastro umanitario per il suo popolo. Il mondo intero sta affrontando la più grande minaccia della storia: una guerra nucleare su larga scala, in grado di distruggere la nostra civiltà e causare ingenti danni ecologici in tutta la Terra.

Chiediamo un cessate il fuoco immediato e il ritiro di tutte le forze militari russe dall’Ucraina e tutti i possibili sforzi di dialogo per prevenire questo disastro definitivo.

Chiediamo alla Russia e alla NATO di rinunciare esplicitamente a qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto, e chiediamo a tutti i paesi di sostenere il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari per garantire che non affronteremo mai più un momento simile di pericolo nucleare .

E’ giunto il momento di vietare ed eliminare le armi nucleari. E’ l’unico modo per garantire che gli abitanti del pianeta saranno al sicuro da questa minaccia esistenziale.

O sarà la fine delle armi nucleari, o sarà la nostra fine.

Rifiutiamo la governance imposta attraverso l’imposizione e le minacce e sosteniamo il dialogo, la convivenza e la giustizia.

Un mondo senza armi nucleari è necessario e possibile, e lo costruiremo insieme. E’ urgente dare una possibilità alla pace.

Elenco dei premi Nobel per la pace firmatari:

His Holiness The Dalai Lama (1989)

International Physicians for the Prevention of Nuclear War (1985)

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (2017)

Juan Manuel Santos (2016)

Kailash Satyarthi (2014)

Leymah Gbowee (2011)

Tawakkul Karman (2011)

Muhammad Yunus (2006)

David Trimble (1998)

Jody Williams (1997)

Jose Ramos-Horta (1996)

Pugwash Conference on Science and World Affairs (1995)

Óscar Arias Sánchez (1987)

Lech Walesa (1983)

American Friends Service Committee (1947)

International Peace Bureau (1910)