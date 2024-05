Aperto il bando Premio per lo sviluppo sostenibile

Come partecipare all’edizione 2024

[7 Maggio 2024]

E’ aperto il bando per il Premio per lo Sviluppo Sostenibile, istituito dalla nostra Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, che giunge alla 14esima edizione.

Sono invitate a partecipare Imprese/Startup e/o Amministrazioni locali che si distinguono particolarmente per eco-innovazione ed efficacia dei risultati ambientali, climatici ed economici, nonché per il loro potenziale di diffusione.

Per l’anno 2024 il Premio per lo sviluppo sostenibile è articolato in 3 settori (è possibile partecipare a un solo settore):

Settore Economia Circolare suddiviso in:

Sezione Imprese, in collaborazione con il Circular Economy Network

Sezione Startup per gli imballaggi, in collaborazione con il CONAI

Settore Edilizia Green: efficienza energetica, rinnovabili, materiali innovativi rivolto ad Imprese/Startp e Amministrazioni locali, con la partecipazione di ENEA

Sezione neutralità climatica e soluzioni nature positive rivolto ad Amministrazioni locali e/o Aziende Multiutility e/o partecipate, in collaborazione con il Green City Network, Italy for Climate e GSE – Gestore Serivizi Energetici

La partecipazione al Premio è libera e gratuita e la scadenza per l’invio della scheda è il 30 Giugno 2024.

Trovate sul sito www.premiosvilupposostenibile.org il Regolamento e i form di adesione ai diversi settori del Premio.

La premiazione avrà luogo a Ecomondo, presso il quartiere fieristico di Rimini, giovedì 7 Novembre 2024.

Per la sezione Startup Imballaggi con CONAI, la premiazione avverrà in occasione della Conferenza Nazionale dell’Industria del riciclo in programma il 12 dicembre 2024 a Milano in media partnership con Pianeta 2030, il Corriere della Sera.

Partecipate numerosi!

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile