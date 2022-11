Anev: il futuro dell’eolico offshore italiano è nelle piattaforme flottanti

Legambiente: il parco eolico di Rimini è fondamentale per la transizione energetica dell’Emilia-Romagna

[9 Novembre 2022]

Si è conclusa la prima sessione di convegni dell’Associazione nazionale energia del vento (Anev) dedicata all’eolico a Key Energy, The Renewable Energy Expo. Protagonista del convegno è stato l’Eolico Offshore, «Finalmente realtà anche in Italia – sottolinea Anev – Nel 2022 è stata posta la prima turbina eolica nel Mediterraneo, a largo delle coste di Taranto. Il potenziale di crescita dell’eolico in Italia è ancora largamente inespresso, sia sulla terra sia nel mare, e la raggiunta maturità di questa tecnologia l’ha resa competitiva anche da un punto di vista economico, necessita solo di un’opera di semplificazione che consenta di sfruttare appieno il potenziale del vento per il bene del nostro pianeta. Le recenti sperimentazioni in ambito tecnologico hanno permesso di elaborare l’utilizzo di piattaforme flottanti per l’ancoraggio delle turbine in mare aperto, soluzione che apre a scenari di sviluppo della tecnologia eolica anche in quei contesti dove la profondità e la rugosità del fondale chiudevano la strada ad iniziative di installazione».

Il presidente dell’Anev, Simone Togni, ha detto che «L’eolico offshore nei prossimi anni avrà un ruolo sempre più centrale anche in Italia. In particolare la tecnologia flottante è assolutamente dirompente, in generale e soprattutto per mari come il Mediterraneo, dove i fondali immediatamente profondi rendono le tecnologie offshore tradizionali non convenienti. Oggi sull’utilizzo di piattaforme galleggianti (floating offshore wind) permette l’istallazione di impianti anche in aree dove le batimetrie elevate non permettevano la progettazione di turbine con fondamenta fisse (bottom fixed), ampliando notevolmente le potenzialità di utilizzo dell’energia eolica nei mari italiani, caratterizzati da profondità superiori a quelle che hanno consentito le istallazioni di turbine con fondamenta fisse nel mar Baltico e nel Mare del Nord. Il potenziale dell’eolico offshore nei mari italiani stimato dall’Anev, partendo da un’analisi basata sulle tecnologie attuali/prevedibili è di 5,5 GW al 2030, cioè ben più degli attuali obiettivi. È per questo motivo che il Governo dovrà essere coraggioso e non fare in modo che tale potenziale vada perso, soprattutto oggi, con la crisi energetica e le conseguenze che creerà».

Gianni Silvestrini, direttore scientifico Kyoto Club concorda: «Come dimostrano le esperienze straniere, il potenziale dell’eolico offshore è molto maggiore rispetto alle prime stime e anche in Italia avremo sorprese. E, per di più, si potrà creare un’industria portuale di supporto».

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ha ricordato che «I 14 anni di ritardi per avviare il primo parco eolico offshore del mar Mediterraneo a Taranto sono un caso emblematico della via crucis autorizzativa del nostro Paese. Si tratta purtroppo solo la punta di un iceberg perché in Italia sono tanti i progetti sulle rinnovabili bloccati per eccessiva burocrazia, no delle amministrazioni locali, pareri negativi delle Sovrintendenze, moratorie delle Regioni, proteste dei comitati locali e di alcune associazioni ambientaliste. Tutto ciò è inammissibile: il Paese dovrebbe chiedere scusa alle aziende che in Italia stanno investendo sulle fonti pulite. Lo sviluppo dell’eolico è fondamentale per la decarbonizzazione dell’Italia. Il nuovo governo e il nuovo parlamento approvino presto le riforme mancanti per velocizzare le valutazioni e le autorizzazioni di competenza del Ministero dell’Ambiente, della Cultura e quelle delle Regioni».

E, a proposito di eolico offshore al palo, Legambiente Emilia-Romagna ha espresso un parere più che positivo sul progetto del nuovo parco eolico offshore che dovrà nascere nel mare antistante Rimini: «Si tratta di un progetto che ha la potenzialità di fornire almeno metà del fabbisogno di energia elettrica del territorio riminese, contribuendo in modo significativo al soddisfacimento della domanda di energia prodotta da fonti rinnovabili. Secondo la pianificazione della Regione Emilia-Romagna, infatti, entro il 2035 le rinnovabili dovranno coprire il 100% della domanda di energia».

Per il Cigno Verde emiliano-romagnolo «E’ fondamentale supportare la realizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili, sia di piccole sia di grandi dimensioni. La crisi climatica ci incalza e anche la situazione geopolitica sul versante dell’approvvigionamento di energia sta rendendo questa necessità improrogabile. L’opportunità offerta dai nuovi impianti eolici offshore, sia in fase di valutazione (a Rimini) sia in chiusura di progettazione (a Ravenna), va colta. Questo non vuol dire accettare ogni progetto a scatola chiusa, ma valutarli in modo critico e proporre modifiche e miglioramenti che vadano nella direzione di una maggiore compatibilità ambientale e di un sempre più evidente servizio per il territorio che li ospita».

Per questo Legambiente ha contribuito con alcune osservazioni alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sottolineando le potenzialità che il nuovo parco eolico di Rimini offre per aumentare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili: «Il progetto contiene già alcune proposte di ampliamento della potenza installata, ad esempio con la realizzazione di isolotti di pannelli fotovoltaici galleggianti. Si tratta di una tecnologia decisamente innovativa per il contesto marittimo e merita di essere presa in considerazione. Questa estensione del progetto, peraltro, si presta alla realizzazione di un consorzio o cooperativa sul territorio, così da raccogliere l’adesione di piccoli e medi imprenditori riminesi interessati a sostenere la diffusione di impianti a fonti rinnovabili. Per questo abbiamo suggerito al proponente di realizzare uno studio di fattibilità da condividere pubblicamente, in modo da consentire una discussione trasparente a tutti e favorire la partecipazione. Altro elemento di interesse è la possibilità di includere fra le prospettive del progetto la stipula di contratti di energia a lungo termine fra la società proprietaria dell’impianto, in veste di produttore, e i diversi soggetti del territorio che ne possono usufruire. In questo frangente storico, in cui gli effetti delle fluttuazioni del mercato sul prezzo dell’energia stanno causando innumerevoli problemi, soprattutto per i nuclei familiari in condizioni di fragilità, crediamo sia utile intervenire a vantaggio di una stabilizzazione. I contratti a lungo termine e prezzo fisso stanno diventando oggetto di interesse già oggi all’interno del mondo delle imprese e potranno essere uno strumento utile anche per cittadini e Pubbliche Amministrazioni».

Infine, il progetto potrà consentire la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio riminese, anche grazie al sostegno economico che la Regione Emilia-Romagna ha programmato attraverso l’approvazione della legge regionale dedicata alle Comunità Energetiche: «Si può valutare di utilizzare ciascuna struttura del parco eolico come impianto di produzione per una CER, e lo stesso si potrà fare se verranno realizzati gli isolotti di fotovoltaico flottante –propone Legambiente – Questo potrà consentire di massimizzare il consumo locale dell’energia prodotta dal parco eolico, alleggerendo il carico che la rete elettrica dovrà sopportare. Dal punto di vista operativo, il soggetto gestore delle CER potrebbe essere il consorzio/cooperativa costituito dal proponente e dagli investitori del territorio».