Al via a Firenze il programma per startup del settore energia

Parte la collaborazione tra Baker Hughes e Nana Bianca. Contributo di 20.000 euro per lo sviluppo iniziale

[8 Aprile 2022]

Baker Hughes e Nana Bianca insieme per selezionare startup ad alto contenuto tecnologico provenienti da tutto il mondo e capaci di sviluppare progetti a sostegno della transizione energetica dei prossimi anni. Con l’Energy Ideas Generation Program di Baker Hughes, a Firenze, si inaugura una nuova collaborazione che coinvolge la realtà di Nana Bianca, acceleratore di startup digitali e Baker Hughes, azienda globale di tecnologia al servizio dell’industria dell’energia che ha in Italia, e principalmente in Toscana, il fulcro delle proprie attività di ricerca, ingegneria e produzione, in particolare, di tecnologie, prodotti e servizi a supporto della transizione energetica».

Gli organizzatori dicono che «Il programma di open innovation che prende il via a Firenze vuole essere un punto di riferimento per le startup e una rampa di lancio per i progetti legati all’innovazione in ambito energetico, con un focus particolare sulla transizione energetica e sulle nuove frontiere dell’energia».

Presentando l’iniziativa, Paolo Noccioni, presidente di Nuovo Pignone, Turbomachinery & Process Solutions, Baker Hughes, ha sottolineato che «L’innovazione gioca un ruolo di primo piano nel percorso che porta alla transizione energetica e da sempre è al centro dei processi produttivi di Baker Hughes Crediamo molto nel valore della collaborazione e dell’open innovation, strumenti sempre più focali per lo sviluppo di tecnologie nell’ambito delle nuove frontiere energetiche, decisive per la generazione di energia sicura e pulita per le persone e per il pianeta. Questo nuovo progetto realizzato in collaborazione con Nana Bianca porterà alla creazione di un nuovo ecosistema di innovatori a Firenze, generando valore per il territorio e non solo».

Per Paolo Barberis, co-fondatore di Nana Bianca, «L’evoluzione tecnologica si sta spingendo verso la convergenza delle maggiori piattaforme tecnologiche abilitanti tra Artificial Intelligence, Robotics, Blockchain e Battery technology. L’impatto coinvolgerà tutti i settori compreso quello delle energie verdi. Con questo progetto, elaborato insieme a Baker Hughes, abbiamo la possibilità di attrarre a Firenze le startup innovative che vogliono lavorare su queste tecnologie. Riteniamo sia una grande occasione per tutta la città e per i giovani innovatori soprattutto che potranno lasciarsi ispirare dal confronto con i team che decideranno di sviluppare le proprie idee al Baker Hughes Energy Ideas Generation Program».

La selezione delle idee e dei team migliori sarà a cura di uno dei maggiori startup studio italiani, Nana Bianca, che curerà anche tutta l’organizzazione del programma di open innovation, mettendo a disposizione l’esperienza e la professionalità del proprio ecosistema, dalla mentorship dedicata ai singoli progetti, alle attività di sviluppo congiunto di prodotti o servizi assieme a Baker Hughes. Collabora nelle attività di Nana Bianca anche Impact Hub Firenze a completamento di un coordinamento tra centri di innovazione presenti in città.

Il programma selezionerà 5 progetti attraverso una call for ideas e scounting diretto su tre filoni specifici: la ricerca e lo sviluppo di materiali innovativi che possano essere alla base di nuove soluzioni per la transizione energetica; la gestione intelligente della supply chain; la ricerca e lo sviluppo di soluzioni e tecnologie per decarbonizzare le industrie pesanti (c.d. “hard to abate”). Ogni startup avrà la possibilità di partecipare a 16 settimane di accelerazione con a disposizione un budget di ventimila euro, parteciperà inoltre a workshop di allineamento con personale di Baker Hughes e sarà affiancata da professionisti dell’Innovation team interno al gruppo industriale.

Le startup possono presentare la propria candidatura al Baker Hughes Energy Ideas Generation Program collegandosi a https://energyideas.it/ a partire dal 7 aprile prossimo fino al 8 agosto 2022.