Agrivoltaico e tutela del paesaggio, convegno sulle buone pratiche possibili

Il 30 giugno al polo nazionale per l’agroecologia di Legambiente, presenti amministratori, mondo accademico ed esperti

[27 Giugno 2023]

Venerdì 30 giugno dalle 10.30 al Polo nazionale dell’agroecologia di Legambiente di Rispescia (GR), si tornerà a parlare di agrivoltaico e delle sue opportunità al convegno “Agrivoltaico, multifunzionalità agricola, tutela del paesaggio: una convivenza possibile”, organizzato dal Cigno Verde alla luce delle recenti polemiche sui presunti impatti della tecnologia a carico del paesaggio.

Legambiente spiega che «L’incontro ha lo scopo di condividere esperienze già esistenti in Italia e buone pratiche che non solo dimostrano criticità superabili ma avvalorano la tesi secondo la quale attraverso l’agrivoltaico è addirittura possibile contare su una resa maggiore, oltre a produrre energia pulita dal sole. L’agrivoltaico puntaa combinare le colture con i pannelli fotovoltaici, installati a un’altezza tale da consentire il passaggio delle macchine agricole, con la sfida di produrre energia e fare agricoltura allo stesso tempo».

All’iniziativa alla quale sono invitati tutti gli amministratori toscani e la cittadinanza interessata al tema, parteciperanno: Angelo Gentili, responsabile agricoltura Legambiente; Stefania Saccardi, assessora all’agricoltura Regione Toscana; Monia Monni, assessora ambiente Regione Toscana; Leonardo Marras, assessore turismo e attività produttive Regione Toscana; Francesco Limatola, presidente Provincia di Grosseto; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto; Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana e responsabile paesaggio Legambiente; Angelo Frascarelli, Università di Perugia; Alessandra Scognamiglio, coordinatrice Task force agrivoltaico sostenibile ENEA e presidente Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile; Franco Miglietta, dirigente di ricerca CNR; Carlo Carcasci, dipartimento di ingegneria industriale, sistemi per l’energia e l’ambiente Università di Firenze; Stefano Amaducci, dipartimento di produzioni vegetali sostenibili Università Cattolica del Sacro Cuore; Marco Giampreti, area manager Italia Renantis srl; Antonio Lancellotta, amministratore La Greenhouse; Fedele Manolo Fiorino, EDP Renewable; Giulio Borgia, azienda Le Rogaie. A concludere la mattinata sarà il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani.

Gentili e Ferruzza sottolineano che «La sfida climatica ci impone un cambio di passo deciso e veloce. L’agrivoltaico è una delle risposte che possiamo e dobbiamo dare senza indugi perché la transizione energetica trovi concreta applicazione non in un futuro indefinito bensì nel presente. Le polemiche apparse sulla stampa toscana nelle scorse settimane ci hanno spinti a chiamare a raccolta amministratori regionali e locali, esperti del settore e aziende virtuose, allo scopo di avviare un percorso di conoscenza e consapevolezza, col quale squarciare il velo che si sta gettando su una tecnologia che, se realizzata correttamente, non può che far bene ai nostri territori, alle nostre economie e all’ambiente, senza impattare in modo significativo sul paesaggio. Già paragonare il fotovoltaico a terra all’agrivoltaico è un errore concettuale da evitare, se vogliamo davvero innescare un dibattito sereno e scevro da pregiudizi. I pannelli mobili a inseguimento solare posizionati nei campi, con altezze e geometrie che consentono le lavorazioni agricole coi mezzi meccanici e il pascolo rappresentano una forma di convivenza particolarmente interessante per la decarbonizzazione del nostro sistema energetico, ma anche per la sostenibilità e la redditività del nostro sistema agricolo. Tra l’altro, in molti casi la sinergia positiva che si crea tra impianto fotovoltaico e coltivazione agricola, grazie all’ombreggiamento, consente una mitigazione degli impatti legati all’innalzamento delle temperature medie al suolo. Grazie a una programmazione virtuosa che anche noi auspichiamo, la Toscana può testare procedure/modello replicabili, favorendo la realizzazione di progetti ad alto valore tecnologico, attenti agli aspetti legati sia all’attività agricola che alla tutela del paesaggio. Gli amministratori locali e regionali si adoperino ora affinché si possa rapidamente contare su norme nazionali adeguate e uniformi, che permettano una pianificazione e una realizzazione di questi impianti ovunque corretta e trasparente».

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Legambiente Agricoltura e sul sito web agricoltura.legambiente.it. Per partecipare in presenza è obbligatoria la registrazione su: agricoltura.legambiente.it/30giugno.