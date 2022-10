Un investimento da circa 7milioni di euro per il primo lotto e circa 2 milioni per ciascuno degli altri. Lotto 2 ai nastri di partenza

A Radicondoli due appuntamenti per parlare di teleriscaldamento.

Il Sindaco Guarguaglini: «La geotermia ci dà delle opportunità che noi cerchiamo di trasformare in vantaggi per le persone»

[4 Ottobre 2022]

«Due incontri per parlare di teleriscaldamento. E del lotto 2, che sta per partire. Sì, ci siamo, il grande progetto che porterà il calore della geotermia anche nella grande maggioranza delle case di Radicondoli e Belforte, e che va a completare il lotto 1, è realtà». L’amministrazione comunale di Radicondoli illustrerà tutti i passaggi e i prossimi appuntamenti in due iniziative: venerdì 7 ottobre, primo incontro a Radicondoli, a palazzo Comunale, in via Gazzei, alle 21. Sabato 8 ottobre, invece, l’appuntamento è alle 17.30 al circolo Arci di Belforte.

Il sindaco Francesco Guarguaglini, sottolinea: «Invitiamo tutti i cittadini ad essere presenti a questo che è un appuntamento davvero importante Complessivamente il teleriscaldamento è un investimento che ha previsto circa 7milioni di euro per il primo lotto e circa due milioni per ciascuno dei lotti che devono essere svolti. Quindi un totale di circa 11 milioni di euro. Un investimento a carico del Comune di Radicondoli, che ha sostenibilità economica gestionale, che noi possiamo realizzare grazie alla geotermia, a cui noi continuiamo a dire sì, ma solo nelle zone previste dal piano strutturale, solo nelle zone vocate. La geotermia ci dà delle opportunità che noi cerchiamo di trasformare in vantaggi per le persone: il teleriscaldamento è uno di questi. Soprattutto ora, in questa fase di grande crisi energetica. Qui, in questo territorio, si può utilizzare una risorsa per riscaldare le case il cui costo è fortemente minore rispetto al dato nazionale ed è indipendente dalle logiche del mercato del gas. Ad oggi abbiamo 140 utenze e arriveremo a 400. Per tutti i cittadini a cui non potremo dare delle risposte con il teleriscaldamento, e a cui ad oggi non possiamo offrire questa opportunità, ci sono già i bandi per il rimborso dell’energia e del riscaldamento e stiamo già lavorando al prossimo bando».

I lavori che prenderanno il via a breve sono un sotto lotto del lotto 2, andranno a completare l’offerta di teleriscaldamento a Radicondoli e altre zone del borgo e del comune, fino ad arrivare ad una copertura dell’80% del territorio: «In sostanza – spiega l’amministrazione comunale – è compresa tutta la periferia urbana di Radicondoli e la periferia urbana di Belforte, oltre a parte della via principale Santa Croce». Il secondo sottolotto 2.1 comprenderà il centro storico di Belforte. «Per tutte le zone raggiunte dal teleriscaldamento – continua il Comine – verranno posati i corrugati per portare la fibra in tutto il territorio urbano. In tutto il centro storico di Belforte sarà rinnovata anche la pavimentazione, a questo si aggiunge l’intervento sui sottoservizi che riguarderà il centro storico con la sostituzione di buona parte dell’impianto idrico e buona parte delle fognature. Inoltre, verrà riqualificata la linea elettrica principale dello stesso borgo di Belforte con interramento dei cavi primari e la riqualificazione della cabina elettrica, riducendo rischi di guasti futuri. Non solo, saranno interrati gli attraversamenti dei cavi Enel sulla via principale».

Guarguaglini conclude: «Tutti i passaggi necessari per la revisione del progetto e l’attribuzione a Ges, società in house, della possibilità di condurre il bando e la direzione lavori sono conclusi già a dicembre 2021. Il progetto è stato validato a febbraio 2022, quindi è stata indetta a febbraio. Gara fatta in primavera e che, purtroppo, è andata deserta a causa degli aumenti dei costi delle materie prime ecc… Allora abbiamo dovuto rivedere ancora il progetto, approvare il quadro dei prezzi delle materie prime, svolgere di nuovo la gara. L’aumento dei prezzi è di circa il 34% rispetto alla prima gara (prezzi aggiornati con il bollettino regionale pubblicato il 18 luglio 2022). Ora abbiamo un vincitore. E i lavori possono prendere il via. Sono questi passaggi necessari che è giusto spiegare alle persone».