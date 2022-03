A Monterotondo Marittimo la centrale geotermica si veste a primavera

La torre refrigerante sarà illuminata ogni notte della stagione con la proiezione di scatti naturalistici geotermici

[21 Marzo 2022]

Per dare il benvenuto alla primavera, la centrale geotermica di Monterotondo Marittimo da ieri notte si è illuminata con le proiezioni di scatti naturalistici geotermici sulla torre refrigerante dell’impianto di produzione, situato vicino al geoparco Unesco delle Biancane e al relativo museo Mubia.

Si tratta di un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Enel green power, Enel X e Comune di Monterotondo Marittimo, si inserisce nel più ampio impegno del gruppo Enel per promuovere il turismo sostenibile e valorizzare la geotermia nella sua globalità, dalla produzione di energia rinnovabile all’utilizzo del calore fino alla storia, all’arte e alla cultura che caratterizzano questa peculiare risorsa della Toscana.

L’illuminazione, che rimarrà visibile ogni notte per tutta la stagione primaverile, propone alcuni dei meravigliosi scatti geotermici di Fabio Sartori, dipendente Enel green power con la passione ed il talento per la fotografia, che ha ottenuto premi e importanti riconoscimenti in concorsi internazionali tra cui New York, Mosca, Tokyo e Parigi.

L’opera consiste in una composizione artistica con foto di Sartori che immortalano i paesaggi geotermici delle Biancane, la cui area è parte del Parco delle Colline metallifere – Tuscan mining Unesco global geopark: le immagini avvolgono la torre refrigerante ed il suo vapore, rendendoli ancora di più elemento di narrazione e dialogo tra l’uomo, la natura e la tecnologia.