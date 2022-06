A Firenze un nuovo corso sulle smart cities del futuro

Con Fondazione ITS Energia e Ambiente l’alta formazione che guarda al futuro

[30 Giugno 2022]

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ITS Energia e Ambiente propone il corso ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma nel capoluogo toscano: «L’obiettivo è quello di formare nuove figure professionali, con competenze innovative e tecnologiche, sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione, in grado di operare in città sempre più attente ed efficienti dal punto di vista dell’impatto ambientale e dell’efficienza energetica»- All’ITS sottolineano che si tratta di «Un’opportunità formativa, altamente professionalizzante, con l’obiettivo di formare nuovi profili professionali in grado di accompagnare la realizzazione di città future, più sostenibili e intelligenti dal punto di vista energetico e ambientale. Si chiama Smart City 22 ed è la proposta ad alta specializzazione tecnica e tecnologica, rivolta ai giovani tra i 18 e i 29, che Fondazione ITS Energia e Ambiente presenta per il prossimo biennio 2022-2024 a Firenze, in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive del territorio fiorentino, tra cui Alia Servizi Ambientali SpA. Un percorso di circa 1.800 ore complessive, organizzato in 4 semestri – realizzato nell’ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Toscana – con lezioni in aula, attività di laboratorio, stage in Italia ed all’estero, oltre a visite didattiche, attività seminariali ed incontri con rappresentanti del mondo imprenditoriale del settore energetico: questo il nuovo progetto della Fondazione in risposta alla crescente richiesta, da parte di aziende e mercato del lavoro, di nuove professionalità e competenze qualificate per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al centro delle politiche di sviluppo futuro. Il progetto delle smart city, ovvero di realtà abitative sempre più interconnesse digitalmente e volte a promuovere un modello di crescita sostenibile e ad impatto zero, è uno dei pilastri cardine dei Piani Europei per la realizzazione della transizione digitale ed ecologica».

Mobilità elettrica, sostenibilità, domotica, automazione digitale per il risparmio energetico, alcuni dei temi di grande attualità e di specializzazione del corso che, grazie ad una didattica laboratoriale e applicativa e una formazione integrata concretamente con il sistema delle imprese, consente un immediato inserimento lavorativo al termine del percorso.

La direttrice della Fondazione ITS Energia e Ambiente, Teresa Basilico, sottolinea che «Visti gli ottimi risultati delle edizioni precedenti, anche per quest’anno proponiamo un nuovo percorso ITS sulle Smart Cities, tema strategico per il futuro del settore energetico e ambientale- – la collaborazione con alcune delle più importanti aziende del territorio, come Alia, rappresenta l’elemento di successo della nostra proposta professionalizzante, che sa coniugare innovazione 4.0 e capacità di aderenza al mercato del lavoro. Un doppio vantaggio competitivo perché da un lato canale preferenziale di accesso al mondo produttivo, ma per le imprese stesse luogo d’incontro con giovani specializzati, dotati di competenze tecniche e tecnologiche indispensabili per la loro crescita».

Il presidente di Alia Servizi Ambientali, Nicola Ciolini, aggiunge: «Prosegue il nostro percorso, come soci fondatori e membri del comitato di indirizzo, a fianco della Fondazione Its Energia e Ambiente per formare le figure professionali che serviranno anche ad Alia e a tante altre aziende per incrementare il sistema dell’economia circolare La Toscana e le nostre aziende hanno sempre più bisogno di competenze trasversali per far diventare il nostro territorio protagonista della transizione energetica e ambientale, rendere le nostre città smart, sostenibili, efficienti, con servizi innovativi e performanti per i nostri cittadini. Questo ambizioso programma offre un contributo in questa direzione. Alia si ritiene impegnata in prima linea per questo percorso che solo nell’ultimo anno scolastico ha coinvolto oltre 13.500 ragazzi e 450 classi di ogni ordine e grado».

Quasi 50 i giovani che hanno partecipato ai due precedenti percorsi avviati, con 1760 ore di formazione erogata tra aula, esercitazioni pratiche e visite didattiche in cantiere e presso gli impianti, e gli allievi della prima edizione attualmente inseriti, per il periodo di stage professionalizzante di 800 ore, in importanti aziende e studi di progettazione ingegneristica dell’aerea fiorentina. Un risultato significativo che si aggiunge agli ottimi dati, in termini di occupabilità, degli studenti recentemente in uscita da ITS Energia e Ambiente. Oltre l’85% dei diplomati ha trovato lavoro coerente con il proprio percorso di studi entro un anno dal diploma.

Proposte tre giornate informative aperte a studenti e familiari, in cui lo staff di ITS Energia e Ambiente potrà illustrare i programmi e le opportunità dell’offerta formativa in partenza per la prossima annualità. Gli openday in presenza si terranno il 12 luglio alle ore 17.30 presso la Casa dell’Energia in via Leoni 1 ad Arezzo, il 13 luglio alle ore 17.30 presso Its Energia e Ambiente, in viale Matteotti 15 a Colle Val D’Elsa (Si) ed il 14 luglio presso l’Itis Meucci di via del Filarete 17 a Firenze. Sono previsti anche 3 open day con modalità on line il 29 giugno ed il 6 e 27 luglio tutti con inizio alle ore 17.30.

L’assessore alle partecipate e alle attività produttive del Comune di Firenze, Federico Gianassi, conclude: «La formazione e il coinvolgimento degli studenti rappresenta una tappa fondamentale nella sfida della sostenibilità e della efficienza delle aziende» «L’alta tecnologia e la specializzazione digitale che offre questo percorso aiuterà i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro con nuove competenze altamente qualificate, utili anche ad Alia e al grande lavoro che sta portando avanti verso l’economia circolare».