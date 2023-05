Zero spreco, da Aisa impianti 700 giovani studenti a scuola di economia circolare

Lasagni: «Siamo orgogliosi che si possa far conoscere questa realtà produttiva e di tutela ambientale non solo nel nostro territorio aretino ma anche all'esterno»

[19 Maggio 2023]

Circa 700 studenti hanno partecipato, ieri e oggi, ai corsi organizzati da “Zero spreco edu”, il progetto di Aisa impianti – la partecipata pubblica che a San Zeno (AR) si occupa di gestire e valorizzare i rifiuti – che lavora con le scuole di ogni grado per sensibilizzare e diffondere tra le nuove generazioni.

Questa volta gli ospiti d’onore sono stati gli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado dell’Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo e dell’Istituto Paritario Sacro Cuore di Roma.

«Siamo orgogliosi che si possa far conoscere questa realtà produttiva e di tutela ambientale non solo nel nostro territorio aretino ma anche all’esterno – afferma Marzio Lasagni, dg di Aisa impianti – questo significa che il nostro progetto Zero spreco ha funzionato, cioè che siamo riusciti finalmente ad esportare il messaggio dell’importanza della sostenibilità ambientale non solo sul nostro territorio ma anche fuori e oggi siamo felici di avere, oltre ai 600 ragazzi dell’Istituto Cisalpino, anche 100 ragazzi di una scuola di Roma».

«Abbiamo deciso di venire ad Arezzo da Roma per far conoscere ai ragazzi una realtà diversa, quella di un territorio che ha un termovalorizzatore – spiega Francesca Piegari professoressa dell’Istituto Paritario Sacro Cuore di Roma – Non avendo ancora a Roma un impianto di recupero come questo, volevamo mostrarne uno ai ragazzi, far capire loro cos’è, come funziona, la sua utilità, come agisce all’interno di un territorio, come poi viene recepito dai cittadini».

«Il nostro istituto ha partecipato con 28 classi delle scuole primarie, con il plesso Leonardo Bruni, il Plesso Gamurrini e il Plesso Pio Borri per un totale di 601 studenti – aggiunge Sandra Guidelli, dirigente scolastico istituto comprensivo Cesalpino di Arezzo – Ringrazio Aisa impianti per questa bella sinergia che si è formata con il nostro istituto. Direi che si è creata quasi una complicità che è servita a coronare anche tutti i laboratori e le attività quotidiane che vengono fatte all’interno della scuola per raggiunge i goal previsti dall’Agenda 2030».