Violenze e molestie sul lavoro colpiscono un lavoratore su cinque (VIDEO)

Prima indagine mondiale sulle esperienze di violenze e molestie sul lavoro

[6 Dicembre 2022]

Il rapporto “Experiences of Violence and Harassment at Work: A global first survey”, pubblicato da International Labour Organization (ILO), Lloyd’s Register Foundation (LRF) e Gallup, è la prima indagine globale sulle esperienze di violenza e molestie sul lavoro e punta dichiaratamente a «Portare una migliore comprensione e consapevolezza di un problema radicato in complessi fattori economici, sociali e culturali».

Dal rapporto em infatti che «Più di una persona su cinque (quasi il 23%) occupata ha subito violenze e molestie sul lavoro, siano esse fisiche, psicologiche o sessuali»

L’indagine illustra la portata del problema e delle sue diverse forme ed esamina anche i fattori che possono impedire alle persone di parlare delle proprie esperienze, tra cui la vergogna, il senso di colpa o la mancanza di fiducia nelle istituzioni, o perché questi comportamenti inaccettabili sono visti come “normali”.

L’La violenza e le molestie sul lavoro sono difficili da misurare. Il rapporto ha rilevato che solo la metà delle vittime in tutto il mondo aveva rivelato le proprie esperienze a qualcun altro, e spesso solo dopo aver subito più di una forma di violenza e molestia. I motivi più comuni addotti per la non divulgazione sono stati la “perdita di tempo” e la “paura per la propria reputazione”. Le donne erano più propense a condividere le proprie esperienze rispetto agli uomini (60,7% rispetto al 50,1%)».

A livello globale, il 17,9% degli uomini e delle donne occupati hanno dichiarato di aver subito violenze psicologiche e molestie durante la loro vita lavorativa, l’8,5% ha subito violenze e molestie fisiche, con più uomini che donne che l’hanno subita. Degli intervistati, il 6,3% ha riferito di aver subito violenze e molestie sessuali, con le donne particolarmente esposte.

I gruppi che hanno maggiori probabilità di essere colpiti da diversi tipi di violenza e molestie includono i giovani, i lavoratori migranti e le donne e gli uomini salariati e stipendiati. Le giovani donne hanno il doppio delle probabilità rispetto ai giovani uomini di aver subito violenze e molestie sessuali, e le donne migranti avevano quasi il doppio delle probabilità rispetto alle donne non migranti di denunciare violenze e molestie sessuali.

Più di tre vittime su cinque hanno affermato di aver subito più volte violenze e molestie sul lavoro e, per la maggior parte, l’episodio più recente è avvenuto negli ultimi cinque anni.

Manuela Tomei, vicedirettrice generale dell’ILO per la governance, i diritti e il dialogo, commenta: «E’ doloroso apprendere che le persone affrontano violenze e molestie non solo una ma più volte nella loro vita lavorativa. La violenza e le molestie psicologiche sono le più diffuse in tutti i Paesi e le donne sono particolarmente esposte a violenze e molestie sessuali. Il rapporto ci parla dell’enormità del compito che ci attende per porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro. Spero che acceleri l’azione sul campo e verso la ratifica e l’attuazione della Convenzione 190 dell’ILO».

La ILO’s Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) e la Recommendation (No. 206) sono le prime norme internazionali del lavoro a fornire un quadro comune per prevenire, porre rimedio ed eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, comprese la violenza e le molestie di genere. La Convenzione include, per la prima volta, lo specifico riconoscimento nel diritto internazionale del diritto di tutti/e a un mondo del lavoro libero da violenze e molestie, e stabilisce l’obbligo di rispettarlo, promuoverlo e realizzarlo.

Andrew Rzepa della Gallup, evidenzia che «Raccogliere dati affidabili su questo tema altamente delicato è impegnativo ma essenziale. Per la prima volta, questo rapporto solleva il velo su questo problema pervasivo che affligge più di un lavoratore su cinque a livello globale. Per troppo tempo le aziende e le organizzazioni non sono state consapevoli o non hanno voluto affrontare la violenza e le molestie sul posto di lavoro. Questo dataset fornisce una baseline che tutti noi possiamo utilizzare per tenere traccia dei progressi tanto necessari su questo problema vitale di sicurezza».

Il rapporto formula una serie di raccomandazioni, tra le quali:

Raccolta regolare di dati affidabili sulla violenza e le molestie sul lavoro, a livello nazionale, regionale e globale, per informare le leggi e i meccanismi, le politiche e i programmi di prevenzione e riparazione, nonché la ricerca e la difesa delle vittime.

Estendere e aggiornare i meccanismi per prevenire e gestire efficacemente la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, anche attraverso sistemi di ispezione del lavoro e politiche e programmi di sicurezza e salute sul lavoro.

Aumentare la consapevolezza della violenza e delle molestie sul lavoro , comprese le sue diverse manifestazioni, al fine di cambiare percezioni, stigmi, atteggiamenti e comportamenti che possono perpetuare la violenza e le molestie, in particolare quelle basate sulla discriminazione.

Rafforzare la capacità delle istituzioni a tutti i livelli per fornire prevenzione, riparazione e sostegno efficaci, per rafforzare la fiducia delle persone nella giustizia e garantire che le vittime ricevano sostegno.

Lo studio ILO-LRF-Gallup, svoltosi nell’ambito del World Risk Poll della Lloyd’s Register Foundation. si è basato su interviste condotte nel 2021 con quasi 75.000 persone occupate di età pari o superiore a 15 anni in 121 Paesi e Territori e Sarah Cumbers, direttrice evidence and insight della Lloyd’s Register Foundation, conclude: «Per affrontare le sfide della sicurezza globale così difficili e radicate come la violenza e le molestie sul lavoro, è fondamentale disporre di dati validi per comprendere l’entità del problema e identificare le persone più a rischio, soprattutto in luoghi in cui potrebbero essere disponibili pochi dati affidabili esistenti in precedenza. Siamo molto lieti di aver potuto lavorare con Gallup e l’ILO per dare questo contributo fondamentale a colmare queste lacune nei dati come parte del nostro World Risk Poll e per fornire un punto di riferimento per i Paesi per apportare miglioramenti, guidati dall’importanza vitale ratifica della Convenzione 190».