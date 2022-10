Donati: «Sempre più necessario investire in transizione ecologica ed energetica»

Veicoli elettrici, con Scapigliato in arrivo 10 colonnine di ricarica a Rosignano Marittimo

Franchi: «Con il biogas si produce energia elettrica e si alimentano le colonnine per auto elettriche»

[12 Ottobre 2022]

di

Luca Aterini

A valle della convenzione firmata da Scapigliato srl col Comune di Rosignano Marittimo un anno fa per la realizzazione di una rete di mobilità elettrica, è oggi al via l’installazione sul territorio di 10 stazioni di ricarica – ognuna dotata di due punti di allaccio – per veicoli elettrici.

Le stazioni di ricarica, ognuna dotata di due punti di allaccio, potranno essere utilizzate da tutti i cittadini, residenti e non, e saranno previsti particolari vantaggi per i clienti di “Scapigliato Energia”, il progetto nato nel 2019 per la distribuzione alle famiglie e alle imprese del territorio dell’energia elettrica rinnovabile prodotta da biogas nel polo impiantistico di Scapigliato.

L’elettricità prodotta già oggi da questo gas ricco di metano – che si genera naturalmente dal processo di degradazione dei rifiuti organici presenti in discarica – si configura come fonte di energia rinnovabile, in quanto deriva appunto dalla matrice organica dei rifiuti, con vantaggi economici e ambientali cui adesso si aggiungono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

«Si va finalmente a realizzare un progetto avviato da tempo, che crea opportunità di sviluppo della mobilità elettrica sul territorio – spiega il sindaco Daniele Donati – Tutto questo in un momento in cui appare sempre più necessario investire in transizione ecologica ed energetica, valorizzando la produzione elettrica da biogas proveniente dal trattamento dei rifiuti. Un esempio tangibile di economia circolare che dovrà vedere in un prossimo futuro ulteriori ed interessanti sviluppi».

Le colonnine saranno distribuite su tutto il territorio comunale. In particolare, a Rosignano Marittimo verranno installate in via Eduardo De Filippo; a Nibbiaia nel parcheggio pubblico lungo la SP 11; a Gabbro nel parcheggio pubblico di via delle Capanne; a Castelnuovo della Misericordia nel parcheggio pubblico lungo SP del Vaiolo; a Rosignano Solvay in piazza Monte alla Rena, in via della Repubblica, in via della Costituzione e in località Le Morelline, nei pressi dell’attuale sede dello sportello “Scapigliato Energia”; a Castiglioncello in via Gorizia; a Vada in piazza Garibaldi.

Man mano che le colonnine verranno installate, si procederà con le procedure di allaccio per renderle attive, in modo da garantire una rapida possibilità di utilizzo da parte degli utenti.

«Con l’installazione delle 10 stazioni di ricarica su tutto il territorio comunale, si concretizza un altro degli obiettivi del macro progetto di Scapigliato “La Fabbrica del futuro” – argomenta Alessandro Franchi, ad della società – attraverso la corretta e virtuosa gestione dei rifiuti, nell’ottica dell’economia circolare e della loro valorizzazione come risorsa, con il biogas di discarica si produce energia elettrica e si alimentano le colonnine per auto elettriche. L’energia “verde” prodotta da fonti rinnovabili rappresenta un tassello fondamentale della transizione ecologica e, da questo punto di vista, anche promuovendo servizi per il territorio, Scapigliato è senza dubbio in grado di giocare un ruolo importante».

Un percorso che apre enormi spazi di mercato per la mobilità elettrica, già oggi in crescita nel nostro Paese. Il 2021 si è chiuso, infatti, con un numero totale di veicoli elettrici immatricolati pari a oltre 136mila (+128% sul 2020). In parallelo, anche i punti di ricarica sono cresciuti, arrivando a 6.700 unità (+35%): alla fine dell’ultimo anno risultavano, così, installati oltre 26mila punti di ricarica.

Mentre le vendite di veicoli elettrici continuano a crescere, anche l’infrastruttura di ricarica deve continuare a svilupparsi di pari passo e – come documenta l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) – soprattutto in questa fase è importante incentivare e facilitare l’installazione di punti di ricarica pubblici.

Per il territorio di Rosignano Marittimo si apre così un nuovo e importante percorso di sviluppo sostenibile, che porterà a respirare aria più pulita e a contrastare al contempo la crisi climatica in corso.