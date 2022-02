Terna avvia i lavori della Colunga-Calenzano

Una nuova linea elettrica da 170 mln di euro collegherà Emilia-Romagna e Toscana

La nuova infrastruttura verrà realizzata in sostituzione dell’attuale elettrodotto costruito oltre 60 anni, restituendo alle comunità locali oltre 200 ettari di territorio

[21 Febbraio 2022]

Il gestore della rete elettrica nazionale, Terna, ha avviato i lavori della nuova linea elettrica Colunga-Calenzano, che collegherà Emilia-Romagna e Toscana: lunga 84 km, la nuova infrastruttura consentirà di migliorare significativamente la capacità di scambio tra le zone del nord e del centro-nord Italia, rafforzando la magliatura e aumentando l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica.

Si tratta di un investimento da 170 milioni di euro, con l’apertura dei cantieri che segue la fase di attività di progettazione esecutiva appena conclusa e durerà circa 24 mesi, riducendo in modo sensibile l’impatto dell’infrastruttura sul paesaggio.

La nuova infrastruttura, infatti, verrà realizzata in sostituzione dell’attuale elettrodotto costruito oltre 60 anni fa e consentirà di demolire circa 106 km di vecchie linee aeree, interessando complessivamente 12 Comuni, 9 in provincia di Bologna (Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Loiano) e 3 in provincia di Firenze (Firenzuola, Barberino di Mugello e Calenzano).

Con più di 16 km di nuove linee interrate, l’opera, oltre ad un miglioramento della sicurezza e della resilienza del sistema elettrico, genererà importanti benefici ambientali per le comunità locali: complessivamente, l’intervento permetterà di restituire alle comunità locali oltre 200 ettari di territorio.