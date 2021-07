Traffico di esseri umani: «Non sono abbastanza grande per essere una donna»

La storia di una bambina di 12 anni del Burundi venduta per poche birre in Tanzania

[30 Luglio 2021]

Secondo l’International organization for migration (IOM), dal 2017 in Burundi sono state identificate circa mille vittime della tratta di esseri umani. Elisabeth (non è il suo vero nome) è una delle fortunate. E’ sopravvissuta alle volenze e ha ricevuto assistenza dall’IOm, riuscendo a tornare a casa in Burundi.

In occasione del World Day Against Trafficking in Persons, che si celebra oggi, ha raccontato per la prima volta la sua terribile storia allo staff dell’IOM. Eccola integralmente, così come pubblicata su UN News:

I miei genitori si sono separati prima che io nascessi e mia madre si è risposata mentre era incinta di me. Ma il suo nuovo marito le disse di lasciarmi dai miei nonni perché non ero la sua vera figlia.

La vita era difficile con i miei nonni, non c’era cibo da mangiare. Ho deciso di partire e di andare a stare con un amico. Lì ho sentito di una donna del villaggio che poteva portarmi oltre il confine, in Tanzania, dove avrei potuto lavorare.

Sapevo che lì non avrei avuto soldi, ma significava cibo in tavola e un letto. La donna che mi ha portato dal Burundi ha iniziato a chiedermi di rubare le banane dalle proprietà dei vicini e ha minacciato di cacciarmi se mi fossi rifiutata.

Un’altra famiglia del villaggio ha detto che potevo andare a lavorare a casa di un loro amico.

Sono stata portata da una nuova famiglia che mi ha presentato un uomo che mi era stato detto sarebbe stato il mio nuovo marito. Ho rifiutato e ho detto loro che «non sono venuta qui per sposarmi». Hanno riso e mi hanno portata in un bar vicino. CI sono andata perché non avevo un posto dove andare, ma non ho bevuto.

Siamo tornati di notte e mi hanno detto che potevo dormire nella casa dell’uomo accanto. Quando ho rifiutato, hanno suggerito che una delle loro ragazze poteva accompagnarmi, ma era una trappola. L’uomo ha chiesto alla ragazza di portargli una birra e lei invece ha chiuso a chiave la porta dall’esterno, lasciandomi sola con lui.

«Anche se ti rifiuti di sposarmi, stasera ti ho già pagato la dote in birre». Mi ha detto.

«Non sono abbastanza grande per essere una donna» gli ho detto. Avevo 11 o 12 anni all’epoca.

Ho cercato di lottare più forte che potevo, ma sono diventata debole. Ho urlato ma nessuno ha fatto niente. La gente poteva sentire e sapeva cosa stava succedendo, ma non faceva nulla. Alla fine, mi ha sopraffatto e poi mi ha violentata.

Dopo avermi violentata, mi ha detto che ero ancora una bambina e mi ha buttato fuori a dormire. Ho avuto un po’ di dolore dopo l’atto, ma è passato. Questa è la prima volta che lo dico a qualcuno. Avevo paura di dire qualcosa prima.

Andavo di casa in casa, stando con chi mi accoglieva. Alcuni rifiutavano la mia offerta di lavoro domestico perché ero minorenne. Altri mi hanno offerto 30.000 scellini tanzaniani ( 13 dollari) al mese ma non li ho mai ricevuti. Ogni volta che li chiedevo mi rispondevano «più tardi», «un’altra volta» o «come pensi che paghiamo il cibo e il letto? Sono già soldi».

Alla fine alcuni vicini hanno chiamato un’associazione chiamata Kiwohede che aiuta i bambini come me. Mi hanno accolto nel loro rifugio fino all’arrivo dell’IOM e mi hanno aiutato a trovare la mia famiglia e a riportarmi a casa in Burundi.

Adesso ho 16 anni, quindi troppo vecchio per entrare nella scuola elementare, ma sto seguendo una formazione in sartoria fino all’età legale per lavorare. Spero di poter essere davvero bravo e diventare una persona indipendente con questa professione.

Elisabeth