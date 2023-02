Tra un mese riparte il corso in Sostenibilità dell’Università di Siena, aperto a tutti

[17 Febbraio 2023]

Tra un mese esatto, il 17 marzo, si alzerà il sipario sulla decima edizione del corso in Sostenibilità dell’Università di Siena, caratterizzato come sempre da un approccio fortemente transdisciplinare.

Nel corso di dodici lezioni, l’insegnamento toccherà infatti aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici, per fornire una solida base introduttiva su un tema ormai centrale per la nostra società.

Proprio per questo, l’Ateneo continua a proporre il corso in modalità aperta a tutti e non solo ai propri studenti. L’insegnamento è infatti attivato presso la laurea magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale, ma non rappresenta una sua esclusiva; tutti gli studenti dell’Università di Siena possono chiedere di seguire il corso e ottenere 6 cfu una volta superato l’esame finale (sotto forma di test con domande chiuse e aperte), ma anche gli esterni all’Università hanno facoltà di iscriversi per seguire le lezioni.

Il corso si svolgerà in presenza presso l’Aula magna del complesso didattico di Pian dei Mantellini (piazzetta Enzo Tiezzi, 1), ma è previsto il collegamento da remoto mediante la piattaforma Webex.

Gli appuntamenti saranno quasi tutti di venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (salvo poche eccezioni infrasettimanali), a partire dal 17 marzo fino al 23 maggio. Il corso sarà strutturato in lezioni frontali tenute da docenti diversi, che affronteranno i principali temi attinenti la sostenibilità – nel 2019 e nel 2021 anche greenreport ha avuto l’onore di tenere docenza sulla comunicazione dello sviluppo sostenibile –, mentre a coordinare l’insegnamento sarà ancora una volta il chimico ambientale Federico Maria Pulselli, storica firma del nostro think tank redazionale Ecoquadro.

Per maggiori informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione si rimanda direttamente alla pagina curata dall’Università di Siena.