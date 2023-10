Terna, nei primi nove mesi dell’anno entrati in esercizio soli 3,9 GW di nuove rinnovabili

A settembre cresce la produzione da idroelettrico, solare e geotermia, mentre cala l’eolico

20 Ottobre 2023

I dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, mostrano che da gennaio a settembre sono entrati in esercizio in Italia nuovi impianti rinnovabili per 3.911 MW, di cui 441 MW proprio nel corso dell’ultimo mese.

Si tratta di dati quasi raddoppiati (+95%) rispetto allo stesso periodo del 2022, quando entrarono in esercizio 1.900 MW di rinnovabili, ma l’andamento si conferma ancora una volta drammaticamente lento rispetto a quanto richiesto (circa +12 GW l’anno) per traguardare gli obiettivi europei al 2030.

La lentezza degli iter autorizzativi, unita alle sindromi Nimby & Nimto che spesso frenano la messa a terra degli impianti lungo lo Stivale, si confermano dunque forti criticità alla transizione ecologica del Paese.

Un contesto già critico – basti osservare che i pur modesti incentivi rimasti alle rinnovabili non riescono ad essere allocati per carenza d’impianti autorizzati – che la nuova bozza di decreto sulle Aree idonee, paradossalmente, rischia di peggiorare ulteriormente.

Eppure le rinnovabili restano strumenti indispensabili per decarbonizzare l’approvvigionamento energetico nazionale, che a settembre ha visto la domanda di elettricità sostanzialmente stabile (+0,5%) rispetto allo stesso mese del 2022, con 26,2 mld di kWh.

La domanda di elettricità è stata soddisfatta per l’86% con la produzione nazionale, anch’essa stabile nell’ammontare seppure con una composizione diversa: si conferma la forte contrazione della produzione termica (-12,6%), soprattutto da carbone (-50,9%), mentre proseguono il recupero della produzione da fonte idrica rinnovabile (+74,7%) e la crescita del fotovoltaico (+24,7%) come anche della geotermia (+1,1%), mentre resta in flessione l’eolico (-4,4%).