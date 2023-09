Terna investe 300 mln di euro in Alto Adige, per razionalizzare la rete elettrica

Vettorato: «Ci consentirà di sfruttare maggiormente le energie rinnovabili di cui siamo ricchi, con il vantaggio di liberare molte aree del nostro territorio»

[18 Settembre 2023]

A cinque anni dal Protocollo d’intesa siglato nel 2018, la Provincia autonoma di Bolzano ha siglato con Terna l’accordo attuativo per razionalizzare la rete elettrica della Val d’Isarco.

L’accordo prevede la realizzazione delle opere originariamente inserite nel progetto di Riassetto della rete elettrica in Val D’Isarco, attualmente in autorizzazione presso il ministero dell’Ambiente, per cui Terna investirà 300 milioni di euro, dei quali 22 milioni di euro saranno finanziati dalla Provincia.

«L’accordo – spiega Enrico Maria Carlini per Terna – è stato pensato con l’ottica di aumentare, da una parte, la resilienza e la sicurezza della rete locale, realizzando in breve tempo nuove infrastrutture per l’alimentazione della trazione ferroviaria di Alta capacità/Alta velocità del Brennero, e dall’altra, di consolidare la collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano per definire un progetto tecnico condiviso di opere ambientalmente e territorialmente sostenibili».

Il progetto prevede infatti la realizzazione di 190 km di nuove linee, delle quali oltre un terzo ‘invisibili’ perché interrate. Le opere di Terna permetteranno di demolire 260 km di elettrodotti aerei e oltre 1200 tralicci, liberando complessivamente oltre 600 ettari di territorio.

«Un progetto – commenta Giuliano Vettorato, assessore provinciale all’Energia – volto a garantire maggiore sicurezza, efficienza e sostenibilità della rete elettrica locale, e che ci consentirà di sfruttare maggiormente le energie rinnovabili di cui siamo ricchi, con il vantaggio di liberare molte aree del nostro territorio dalle esistenti infrastrutture elettriche».