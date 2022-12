Teleriscaldamento con Iva al 5%, cosa cambia per la Toscana geotermica

Simiani: «L’obiettivo prioritario del Partito democratico per questi territori era quello di ridurre del 50% i costi energetici delle bollette»

[28 Dicembre 2022]

Nella legge di Bilancio, ancora in via d’approvazione definitiva, è stato approvato un emendamento che estende la riduzione dell’Iva sui servizi di teleriscaldamento: per il primo trimestre del 2023 sarà fissata al 5%, contro il 10 o 22% attuale (a seconda dei casi).

Una novità importante rispetto a quella messa in campo a suo tempo dal Governo Draghi, che col dl 130/2021 aveva escluso i sistemi di teleriscaldamento dalla riduzione dell’Iva, messa in campo per contribuire a calmierare il caro bollette.

«È una boccata d’ossigeno per famiglie e imprese nei Comuni geotermici dove questa modalità di distribuzione energetica rinnovabile è già diffusa da anni. Si tratta di una norma che porterà benefici economici ad alcuni centri abitati presenti nelle province di Pisa, Siena e Grosseto», commenta il deputato Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio.

I cascami termici delle centrali geotermoelettriche presenti in Toscana alimentano infatti i teleriscaldamenti in 9 Comuni sede d’impianto, dove le bollette per riscaldamento e acqua calda sono da sempre – anche al di là dell’attuale fase di crisi energetica – più che dimezzate se messe a confronto con l’uso dei combustibili fossili.

Ma l’ambizione del Pd era più ampia: «L’obiettivo prioritario del Partito Democratico per questi territori – conclude Simiani – era quello di ridurre del 50% i costi energetici delle bollette (elettriche e del gas naturale, ndr). I Comuni geotermici producono infatti una fonte pulita e rinnovabile utilizzata anche da vasti bacini di utenza contigui e hanno quindi diritto a compensazioni adeguate. Purtroppo la destra ha negato, sia nel decreto Aiuti quater che nella Manovra per il 2023, l’approvazione di una specifica proposta emendamentiva Pd che avrebbe concesso questi benefici».