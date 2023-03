Strade bianche al via, con raccolta differenziata e compensazione delle emissioni di CO2

Fabbrini (Sei Toscana): «Riuscire a misurare l’impatto dell’evento in termini ambientali rappresenta una delle strade migliori da seguire affinché questo progetto green diventi virtuoso e concretamente sostenibile»

[2 Marzo 2023]

È tutto pronto per “Strade bianche”, la manifestazione ciclistica di livello internazionale che parte da Siena per poi lambire i circostanti territori geotermici con percorsi lungo sue suggestive strade sterrate: una manifestazione che quest’anno, per la prima volta, si fregia del marchio “Ride green” grazie alle iniziative di sostenibilità ambientale che la supportano.

In particolare Sei Toscana, il gestore unico dei servizi d’igiene integrata sul territorio, si è organizzata per far sì che, sia i due punti nevralgici a Siena (Piazza del Campo e Fortezza medicea), sia i punti ristoro durante il percorso, siano dotati di contenitori e pannelli informativi per fare una corretta raccolta differenziata. I materiali raccolti verranno poi avviati a riciclo negli impianti del territorio ed avranno così una seconda vita.

In programma anche attività collaterali che si terranno nella zona della Fortezza, nei pomeriggi del 3 e 4 marzo, con uno stand informativo e tanti laboratori di educazione ambientale, consigliati per i ragazzi di età compresa fra i 6 e i 10 anni e totalmente gratuiti.

La società si occuperà anche di raccogliere i rifiuti lasciati per strada lungo il percorso delle tre gare ciclistiche: gara pro maschile e femminile e Gran fondo per gli amatori. Al termine della manifestazione, Sei Toscana conterà la quantità di rifiuti prodotti così poi da elaborare, assieme ai partner, un piano per andare a compensare la CO2 emessa con la piantumazione di alberi.

«La corretta gestione dei rifiuti – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – è fra le azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, portando ad un abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera e al risparmio nell’utilizzo delle risorse naturali. Riuscire a misurare l’impatto dell’evento in termini ambientali e, di conseguenza, trovare e applicare sistemi di compensazione delle emissioni rappresenta una delle strade migliori da seguire affinché questo progetto green diventi virtuoso e concretamente sostenibile».