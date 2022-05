Riceviamo e pubblichiamo

Spiagge e fondali puliti, un successo l’iniziativa di Legambiente a Baratti

Chiesto un incontro al Comune per conoscere gli interventi in corso a protezione della costa

[30 Maggio 2022]

Domenica 29 maggio ’22 Legambiente ha organizzato l’annuale “Spiagge e fondali puliti”, nel golfo di Baratti. All’iniziativa ha partecipato un buon numero di persone, tra cui un gruppo di giovanissimi ragazzi scout laici Cngei di Piombino.

I rifiuti raccolti sono stati soprattutto nei sentieri verso il “Pozzino” e nella pineta. Alla fine della mattinata abbiamo fatto una breve riunione in cui abbiamo discusso sul tema dei rifiuti e sulle fragilità dell’ecosistema costiero del golfo, con evidenti segni di sofferenza per l’erosione della duna da parte del mare ma anche dal calpestio umano non regolato da barriere e passaggi protetti e dalla mancata regimazione idraulica delle acque.

Sappiamo che da tanti anni ci sono a disposizione fondi pubblici per lavori di protezione della costa e sappiamo anche che il Comune ha dato incarichi a professionisti per una ricognizione di tutto il litorale piombinese e per progetti di salvaguardia. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale un incontro per conoscere e valutare i procedimenti in corso.

Ringraziamo il gestore del chiosco de “Al polpo marino” per la sponsorizzazione dell’iniziativa con l’offerta di bevute e cibo ai partecipanti della pulizia, che sono rimasti a discutere e chiacchierare presso il chiosco.

di Legambiente