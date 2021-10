Giunti: «Il passaggio al porta a porta implica investimenti, in arrivo 30 nuovi mezzi»

Spazio alla raccolta differenziata, Scapigliato vende a Rea l’edificio de Le Morelline

Giari: «Un’occasione importante per concentrare tutte le risorse economiche nel trasformare la vecchia discarica in un impianto industriale innovativo»

[8 Ottobre 2021]

L’edificio in località Le Morelline Due (Rosignano Solvay) dove Scapigliato srl da circa un anno aveva trasferito parte del settore amministrativo verrà venduto – per circa 2 milioni di euro – a Rea spa, come da contratto preliminare firmato ieri tra le due società.

Si tratta di un atto di fattiva collaborazione tra i due poli dell’economia circolare attivi sul territorio. Rea spa rappresenta la società operativa locale (Sol) di Retiambiente – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato costa –, che ha in avvio l’ampliamento della raccolta rifiuti porta a porta; Scapigliato invece gestisce l’omonimo Polo impiantistico dove ad oggi prevalentemente si smaltiscono i rifiuti non riciclabili, ma che sta già portando avanti la trasformazione in “Fabbrica del futuro” per abbandonare la discarica e incrementare in modo deciso il recupero dei rifiuti. Un cerchio che si chiude.

«Era interesse di entrambe le aziende, che hanno ormai da tempo un consolidato rapporto di fiducia e di collaborazione, realizzare questo trasferimento – spiega il presidente e ad di Scapigliato, Alessandro Giari – Per Scapigliato è un’occasione importante per consolidare e concentrare tutte le risorse economiche e organizzative sull’ingente piano di investimenti che è in fase di realizzazione nel Polo impiantistico, per trasformare la vecchia discarica in un impianto industriale innovativo. Ringrazio l’amministratore Marco Giunti, che ha consentito di chiudere con celerità ed efficacia una vicenda rimasta in sospeso per molto tempo».

In vista della partenza e del completamento dei servizi di raccolta porta a porta nei Comuni serviti da Rea, che vedranno coinvolte 120.000 utenze, l’azienda aveva infatti la necessità di disporre di nuovi spazi esterni e di maggiori uffici per la riorganizzazione e il potenziamento delle attività in forte espansione su tutto il territorio di competenza.

«Sono molto orgoglioso che insieme all’amministratore Giari siamo arrivati a conclusione di questo importante percorso – conferma Giunti, da neanche due mesi alla guida di Rea – L’azienda è in una fase molto importante di cambiamento e sviluppo in tutti i territori serviti. Il passaggio al Sistema di raccolta porta a porta implica importanti investimenti non solo nell’organizzazione del nuovo servizio, ma anche in tutte quelle attività collaterali, come assunzioni di nuovo personale, investimenti su mezzi e attrezzature ed, infine, nella creazione di tutto un sistema infrastrutturale per il ricovero dei mezzi, spazi per gli uffici amministrativi e sedi di appello del personale, di cui l’operazione di oggi ne è testimonianza. Nei prossimi giorni saranno consegnati circa 30 nuovi mezzi per la raccolta da impiegare nei Comuni di Rosignano Marittimo e Collesalvetti ed i piazzali appena acquisiti serviranno per il loro deposito».