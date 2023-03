Bernabei: «Possibile gestire in armonia la crescita delle energie rinnovabili e l’attività agricola»

Sorgerà a Tarquinia l’impianto agrivoltaico più grande d’Italia, avviato il cantiere Enel

Grazie all’istallazione di 170 MW di pannelli solari si eviterà il consumo di 26 mln di metri cubi di gas. Contemporaneamente verranno coltivati foraggio, borragine e ulivi

[23 Marzo 2023]

A Tarquinia, in provincia di Viterbo, sta nascendo il più grande impianto agrivoltaico a livello nazionale, che sarà anche il più grande parco solare in assoluto del Paese: si tratta del cantiere avviato da Enel green power per installare 170 MW di pannelli fotovoltaici, che saranno abbinati a produzione agricola.

L’agrivoltaico rappresenta infatti una soluzione tecnologica dove le coltivazioni in campo coesistono, sullo stesso terreno, con la produzione di energia rinnovabile da fonte solare.

Si tratta di una soluzione con mutui benefici: ad esempio l’ombra generata dai pannelli fotovoltaici riduce la temperatura del suolo e il fabbisogno idrico per le colture, e contemporaneamente l’agricoltore può usare e/o vendere l’energia rinnovabile che produce.

Nel caso di Tarquinia, il parco agrivoltaico sarà realizzato in un’area privata di un’impresa del territorio che collaborerà con Enel per integrare l’impianto con attività agricole: in particolare, saranno coltivati foraggio e borragine nelle aree libere tra le file dei pannelli e nelle fasce di rispetto degli elettrodotti aerei, mentre nelle fasce perimetrali saranno impiantati ulivi.

«Il parco solare in costruzione a Tarquinia – commenta Salvatore Bernabei, ad di Enel green power – dimostra come sia possibile gestire in armonia la crescita delle energie rinnovabili e l’attività agricola. Si tratta infatti di un impianto che sarà perfettamente integrato con il territorio e che ospiterà colture al suo interno, generando ricadute positive per l’ambiente, l’economia e il territorio e contribuendo alla riduzione della dipendenza energetica dell’Italia».

Raggiunta la piena operatività del parco, saranno circa 280 i GWh di energia rinnovabile prodotti ogni anno: quanto baste pare evitare l’emissione in atmosfera di circa 130mila tonnellate di CO2 ogni anno ed evitare al contempo il consumo di circa 26 milioni di metri cubi di gas ogni anno, soddisfacendo in maniera sostenibile il fabbisogno elettrico di circa 111.000 famiglie.