Sienambientetour, premiati gli alunni del campionato tra classi

Hanno vinto la classe quinta A dell’Istituto comprensivo F.Tozzi di Siena e la terza M dell’Istituto comprensivo 2 Arnolfo di Cambio di Colle Val d’Elsa, ma sono stati premiati anche gli altri partecipanti

[1 Giugno 2022]

La classe quinta A dell’Istituto comprensivo F.Tozzi di Siena, nella categoria primarie, e la terza M dell’Istituto comprensivo 2 Arnolfo di Cambio di Colle Val d’Elsa, nella categoria scuole medie, hanno vinto il Campionato tra le classi della Provincia di Siena lanciato sulla piattaforma didattica Sienambientetour.it.

Le due classi, hanno scalato la classifica raggiungendo il primo posto grazie alla loro bravura e velocità nell’eseguire i giochi della sezione gaminge partecipando alle dirette on line con le quali hanno guadagnato dei preziosi “bonus tempo”. Per terminare in modo corretto i giochi proposti, la quinta A ha impiegato 202 secondi mentre la terza M 328.

Le due classi hanno vinto un’escursione con una guida ambientale sul Monte Amiata e una visita al Parco Museo minerario di Abbadia San Salvatore. L’uscita didattica è stata programma per il prossimo 7 giugno.

Per tutti gli altri alunni partecipanti, in premio uno zaino in plastica riciclata e biglietti per uno spettacolo al teatro dei Rozzi di Siena.

Sienambiente si complimenta con tutti i bambini delle classi vincitrici e con tutti i partecipanti ai giochi e alle dirette dedicate ai temi ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti che si sono tenute nel corso dell’anno accademico.

Un ringraziamento speciale va a tutte le maestre e insegnanti che hanno dato la possibilità agli studenti di seguire il percorso didattico proposto. L’appuntamento si rinnova a ottobre quando sarà presentata la nuova versione ancora più ricca e divertente di Sienambientetour.

a cura di Sienambiente