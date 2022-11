Siamo 8 miliardi: una sola umanità su un pianeta fragile

L’egoismo alla base delle crisi mondiali. Le attuali disuguaglianze fuori controllo sono una scelta politica ed economica

[15 Novembre 2022]

Oggi, 15 novembre, è la data simbolica scelta per segnare il giorno in cui il pianeta ospiterà 8 miliardi di persone e il segretario generale dell’Onu ha colto l’occasione per fare una serie di riflessioni sullo stato attuale dell’umanità e sulle crisi che sta attraversando, mettendone in evidenza una che di solito non viene presa in considerazione ma che, se ci si pensa bene, è alla base della triplice crisi planetaria che stiamo vivendo: l’avidità. Ecco cosa scrive così come riportato da UN News:

Entro metà novembre la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi di persone, a testimonianza dei progressi scientifici e dei miglioramenti nella nutrizione, nella salute pubblica e nei servizi igienico-sanitari. Tuttavia, man mano che la famiglia umana aumenta, diventa anche più divisa. Miliardi di persone hanno serie difficoltà; centinaia di milioni soffrono la fame e persino la carestia. C’è un numero senza precedenti di persone in movimento, alla ricerca di opportunità e che cercano di superare debiti e difficoltà, guerre e disastri meteorologici. A meno che non restringiamo l’abisso spalancato tra ricchi e poveri, stiamo aprendo la strada a un mondo di 8 miliardi di persone dominato da tensioni e sfiducia, crisi e conflitti.

I fatti parlano da soli. Un pugno di miliardari controlla la stessa ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale. Un quinto del reddito mondiale va nelle tasche dell’1% più ricco e la popolazione dei Paesi più ricchi ha un’aspettativa di vita fino a 30 anni in più rispetto a quella dei Paesi più poveri. Negli ultimi decenni, queste disuguaglianze sono aumentate insieme alla ricchezza globale e alla qualità della salute.

In aggiunta a questi trend a lungo termine, l’accelerazione della crisi climatica e la ripresa irregolare dalla pandemia di Covid-19 stanno esacerbando le disuguaglianze. Ci stiamo dirigendo verso una catastrofe climatica e le emissioni e le temperature continuano a salire. Inondazioni, tempeste e siccità stanno facendo a pezzi Paesi che praticamente non contribuiscono al riscaldamento globale.

La guerra in Ucraina aggrava la crisi alimentare, energetica e finanziaria, con le economie in via di sviluppo che ne pagano il peso maggiore. Queste disuguaglianze esigono il prezzo più alto tra le donne e le ragazze e tra i gruppi emarginati che già subiscono discriminazioni.

Molti Paesi del Sud del mondo devono far fronte a enormi debiti e all’aumento della povertà e della fame, oltre agli effetti in espansione della crisi climatica, con poche possibilità di investire in una ripresa sostenibile dalla pandemia, la transizione verso le energie rinnovabili o l’istruzione e la formazione per il l’era digitale.

La rabbia e il risentimento contro i Paesi sviluppati sono al culmine.

Le divisioni tossiche e la sfiducia ritardano e bloccano una moltitudine di questioni, dal disarmo nucleare al terrorismo alla salute globale. Dobbiamo frenare queste tendenze dannose, ricucire le relazioni e trovare soluzioni comuni a sfide comuni.

Il primo passo è riconoscere che queste disuguaglianze fuori controllo sono una scelta, che i Paesi sviluppati hanno la responsabilità di rettificare a partire da questo mese, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27) in corso in Egitto e al vertice del G20 di Bali.

Spero che la COP27 raggiunga uno storico patto di solidarietà per il clima in cui i Paesi sviluppati e le economie emergenti si uniscano attorno a una strategia comune e uniscano le loro capacità e risorse per il bene dell’umanità. I Paesi più ricchi devono fornire sostegno finanziario e tecnico alle maggiori economie emergenti per abbandonare i combustibili fossili. E’ l’unica speranza che ci rimane per raggiungere gli obiettivi climatici.

Esorto inoltre i leader a concordare una roadmap e un quadro istituzionale per risarcire i Paesi del Sud del mondo per le perdite e i danni legati al clima, che stanno già causando enormi sofferenze.

Il vertice del G20 a Bali ci darà l’opportunità di aiutare i Paesi in via di sviluppo a superare la difficile situazione in cui si trovano. Ho esortato le economie del G20 ad adottare un pacchetto di stimoli che porti investimenti e liquidità ai governi del Sud del mondo e affronti le questioni della riduzione del debito e della ristrutturazione del debito.

Mentre incoraggiamo l’adozione di queste misure a medio termine, lavoriamo instancabilmente con tutte le parti interessate per alleviare la crisi alimentare globale.

La Black Sea Grain Export Initiative è una parte essenziale di questi sforzi e ha contribuito a stabilizzare i mercati e abbassare i prezzi dei prodotti alimentari. Anche la più piccola percentuale può alleviare la fame e salvare vite umane.

Stiamo anche lavorando per garantire che i fertilizzanti russi possano fluire verso i mercati mondiali, che sono già stati gravemente sconvolti dalla guerra. I prezzi dei fertilizzanti sono fino a tre volte più alti rispetto a prima della pandemia. Il riso, l’alimento più consumato al mondo, sarà il raccolto più colpito.

La rimozione di tutti gli altri ostacoli alle esportazioni di fertilizzanti russi è una misura chiave per raggiungere la sicurezza alimentare globale.

Tuttavia, tra tutte queste gravi difficoltà c’è anche una buona notizia.

Gli 8 miliardi di persone nel mondo potrebbero rappresentare enormi opportunità per alcuni dei paesi più poveri, dove la crescita della popolazione è la più alta.

Investimenti relativamente piccoli in sanità, istruzione, uguaglianza di genere e sviluppo economico sostenibile potrebbero creare un circolo virtuoso di sviluppo e crescita in grado di trasformare le economie e le vite.

Nel giro di pochi decenni, i Paesi che ora sono i più poveri potrebbero continuare a guidare la crescita sostenibile e verde e la prosperità in intere regioni.

Non ho mai dubitato dell’ingegnosità umana e ho un’enorme fiducia nella solidarietà umana. In questi tempi difficili vale la pena ricordare le parole di uno dei più saggi osservatori dell’umanità, il Mahatma Gandhi: “Il mondo ha abbastanza risorse per tutti, ma non per l’avidità di pochi”.

Le grandi conferenze globali di questo mese dovrebbero fornire un’opportunità per iniziare a colmare le lacune e ricostruire la fiducia, basata sulla parità di diritti e libertà di ciascuno degli 8 miliardi di membri della famiglia che compongono l’umanità».

António Guterres

Segretario generale delle Nazioni Unite